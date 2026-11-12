Bursa için ortak hedef: mecliste geleceğe yatırım

oturumlarda görüşülen başlıklar:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba başkanlığında gerçekleştirilen oturumlarda, BUSKİ Genel Kurulu'nda 2027 yılı performans esaslı program bütçesi, 2027 yılı performans programı ve 2027 yılı yatırım programı ile ilgili raporun ikinci oturumda görüşülmesi kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı birinci oturumunda ise 61 gündem maddesi ve 49 önerge ele alındı; görüşmeler Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda sürdürüldü.

başkan vekilinin değerlendirmesi:

Başkan Vekili Şahin Biba, meclis olarak Bursa'ya hizmet etme sorumluluğu taşıdıklarını belirtti ve meclis sürecine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Meclis çatısı altında ortaya konulan her görüşün, her değerlendirmenin ve alınan her kararın ortak amacı, Bursalıların geleceğine katkı sunmaktır".

Biba, bu anlayışla karşılıklı saygı ve istişare çalışmalarının devam edeceğini ifade ederek katkı sunan tüm meclis üyelerine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Alınacak kararların şehir ve hemşehrilere hayırlar getirmesini temenni etti.

bir sonraki oturum:

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kasım ayı ikinci oturumu, 17 Kasım 2026 Salı günü saat 17:00'de Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, “MECLİS ÇATISI ALTINDA ORTAYA KONULAN HER GÖRÜŞÜN, HER DEĞERLENDİRMENİN VE ALINAN HER KARARIN ORTAK AMACI, BURSALILARIN GELECEĞİNE KATKI SUNMAKTIR” DEDİ.