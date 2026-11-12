Yök başkanı Özvar, TBMM başkanı Kurtulmuş ile yükseköğretimi değerlendirdi

YÖK başkanı Özvar'ın TBMM ziyareti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret etti. Ziyaret, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu çalışmaları sırasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın sunumu esnasında verilen arada gerçekleşti.

Görüşmenin zamanı ve bağlamı:

Komisyon arasındaki görüşme, yükseköğretim politikaları ve geleceğe yönelik değerlendirmelerin paylaşılması amacıyla yapıldı. Meclis içindeki kısa süreli temasın bilgi alışverişi ve karşılıklı değerlendirme fırsatı sunduğu bildirildi.

Özvar'ın paylaşımı:

Özvar, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş’u ziyaret ettik. Yükseköğretimimizin geleceğine ilişkin değerlendirmelerimizi paylaşma imkanı bulduğumuz bu görüşme vesilesiyle Başkanımıza nazik kabulleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) BAŞKANI EROL ÖZVAR(SOLDA), TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ’U (SAĞDA)ZİYARET ETTİ.