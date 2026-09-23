Beykent'te 30. yılda yeni akademik dönem küresel ekonomi tartışmasıyla açıldı

Beykent Üniversitesi 2026-2027 akademik yılı açılış töreni

İstanbul Beykent Üniversitesi, 30'uncu yılını kutlayarak 2026-2027 akademik yılını Ayazağa Kampüsü'nde gerçekleştirilen törenle resmen başlattı. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı; törenin açış dersini ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Banka Meclis Üyesi Prof. Dr. Muhsin Kar verdi.

açılış konuşması ve birincilere ödül töreni:

Kürsüye çıkan Rektör Prof. Dr. Volkan Öngel, üniversitenin üç dekadı aşkın sürede elde ettiği akademik birikim ve hedeflere vurgu yaptı. Öngel, üniversitenin bilgi üretimi, yayılımı ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi konusundaki kararlılığını dile getirirken yeni kayıt yaptıran öğrencilere "Beykent ailesine hoş geldiniz" diyerek başarı diledi.

Törende ayrıca puan türlerine göre üniversiteye birincilikle yerleşen öğrencilere sahnede ödülleri takdim edildi; rektörün öğrencilerle yönelik mesajları, üniversite yıllarının eleştirel düşünme ve potansiyel keşfi açısından önemine vurgu yaptı.

açış dersi: küreselleşme ve üretim ilişkisi:

Prof. Dr. Muhsin Kar verdiği açış dersinde küreselleşmenin ekonomi politikaları ve üretim üzerindeki dönüşümüne odaklandı. Kar, 1980'lerden 2005'e kadar gözlemlenen reel değişimler üzerinden AB'nin payının gerilerken Çin ve Hindistan gibi ülkelerin paylarının arttığına dikkat çekti ve üretimin coğrafi kaymasının şirketlerin maliyet ve verimlilik arayışından kaynaklandığını anlattı.

Konuşmasında, sınırların azalmasının firmaları maliyet avantajı arayışına yönlendirdiğini, bunun hem küresel hem yerel düzeyde üretim ve yatırım kararlarını etkilediğini vurgulayan Kar, örneklemeler ve ekonomik çerçeveleme ile öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Tören, Prof. Dr. Muhsin Kar'a hediye takdimi ve katılımcılara teşekkürle son buldu; üniversite yönetimi yeni dönemde akademik araştırma kalitesinin ve uluslararası iş birliklerinin artırılmasına yönelik hedeflerini yineledi.

PROF. DR. VOLKAN ÖNGEL