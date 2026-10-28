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Cumhurbaşkanlığı külliyesinde törenle karşılanan Tokayev, Erdoğan ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı; görüşme ve heyet toplantısı planlandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 17:48

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Cumhurbaşkanlığı külliyesinde törenle karşılanan Tokayev, Erdoğan ile görüşecek

karşılama töreninin ayrıntıları:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde düzenlenen resmi bir törenle karşıladı. Konuk cumhurbaşkanının makam aracını karşılayan süvariler, Tokayev’i protokol kapısına kadar eskort etti ve Erdoğan, Tokayev’i külliyenin ana girişinde karşıladı.

Tören alanında iki ülkenin milli marşları çalınırken 21 pare top atışı yapıldı. Tokayev, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı selamlayarak 'Merhaba Asker' diye seslendi. Etkinlikte, tarihsel sembolizmi vurgulamak için kurulan 16 Türk devleti bayraklarını taşıyan birlikler de yer aldı.

görüşme ve heyetler arası program:

Erdoğan ve Tokayev, törende heyetlerini birbirine takdim ettikten sonra merdivenlerde, Türkiye ve Kazakistan bayrakları önünde basına poz verdi. İki liderin yapacağı ikili görüşmenin ardından, taraflar heyetler arası toplantıya başkanlık edecek.

Program akışı, hem ikili ilişkilerin hem de bölgesel iş birliğinin gündeme geleceğine işaret ediyor. Resmi tören unsurları ve ortak fotoğraf çekimi, ziyaretin protokol ağırlığını ortaya koydu.

katılımcılar ve protokol:

Törende Türkiye cephesinden şu isimler yer aldı: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Yakup Canbolat.

Resmi karşılama, tören protokolü ve dikkat çeken sembolik unsurlar, ziyaretin hem diplomatik hem de temsilî boyutlarını ön plana çıkardı. Liderlerin devam edecek temasları, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik gündem maddelerini şekillendirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’i törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’i törenle karşıladı

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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