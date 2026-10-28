Dolar 49,8325 +0,10%
Euro 55,4856 +0,22%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.499,45 -0,44%
EUR/USD 1,1138 +0,07%
Brent Petrol 111,82 +2,20%
--°

Burhaniye'de 49 öğrencinin katıldığı cumhuriyet bisiklet turu

Burhaniye'de cumhuriyetin 103. yılı etkinlikleri kapsamında Nadir Tolun Ortaokulu öğretmeni Altuğ Keskin öncülüğünde düzenlenen Cumhuriyet Bisiklet Turu'na 49 öğrenci katıldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 17:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Burhaniye'de 49 öğrencinin katıldığı cumhuriyet bisiklet turu

Burhaniye'de cumhuriyet bisiklet turu

Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyetin kuruluşunun 103. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Cumhuriyet Bisiklet Turu yoğun ilgi gördü. Etkinlik Kuva-yı Milliye Anıtı'nda yapılan toplu fotoğraf çekimi ile başladı ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

etkinliğin başlangıcı ve katılımcılar:

Tur, Nadir Tolun Ortaokulu'nda görevli öğretmen Altuğ Keskin öncülüğünde gerçekleştirildi. Etkinliğe 49 öğrenci katıldı ve öğrenciler tur boyunca büyük heyecan yaşadı.

ilçe milli eğitim müdürlüğünün açıklaması:

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı açıklamada, 'Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 103. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen ’Cumhuriyet Bisiklet Turu’ Kuva-yı Milliye Anıtı’nda toplu fotoğraf çekimi ile başladı. Nadir Tolun Ortaokulu’nda görevli öğretmenimiz Altuğ Keskin önderliğinde 49 öğrencinin katılımı ile gerçekleşen tur Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi' sözlerine yer verdi.

TURA KATILAN ÖĞRENCİLER

TURA KATILAN ÖĞRENCİLER

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Burhaniye'den Celal Toramanlı öğrenciler çevre yarışmasında il ikinciliği kazand...
images

Kırıkkale liseleri doğa ve çevre bilgisi için yarıştı
images

Eğitimde adil fırsat vurgusu: her çocuk uygun eğitim hakkına sahip
images

Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde uluslararası akıllı şehirler konferansı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bodrum başkanı Tamer Mandalinci'den cumhuriyetin değerlerini güçlendirme çağrısı

Alanya Belediyespor farklı skorla son 16'ya yükseldi

Isparta'da cumhuriyetin 103. yılı çelenk töreniyle kutlandı

Malatya'da sağanak kırsalı vurdu, hidroelektrik santrallerinde tahliye yapıldı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı

Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş