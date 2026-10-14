Beykoz sokakları çamurlu suyla kaplandı: Akbaba Caddesi rögarı taştı

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Beykoz ilçesinde de etkisini gösterdi. İlçede özellikle Akbaba Caddesi çevresinde rögarların taşması sonucu cadde yüzeyine çamurlu su yayıldı.

nerede oldu:

Olay, Anadolu Yakası'nda yer alan Beykoz ilçesindeki Akbaba Caddesi üzerinde gerçekleşti. Rögarın taşması cadde boyunca su ve çamurun yayılmasına neden oldu.

etkileri:

Cadde üzerinde biriken çamurlu su nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti; yolda ulaşımda aksama yaşandı. Yağış, ilçedeki bazı noktaların kısa süreli olarak suyla kaplanmasına yol açtı.

Beykoz’da caddeleri çamurlu su bastı