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Beykoz sokakları çamurlu suyla kaplandı: Akbaba Caddesi rögarı taştı

Meteoroloji uyarılarının ardından İstanbul'da etkili sağanak Beykoz'da etkili oldu; Akbaba Caddesi'nde rögar taşması caddeyi çamurlu suyla kapladı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Beykoz sokakları çamurlu suyla kaplandı: Akbaba Caddesi rögarı taştı

Beykoz sokakları çamurlu suyla kaplandı: Akbaba Caddesi rögarı taştı

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Beykoz ilçesinde de etkisini gösterdi. İlçede özellikle Akbaba Caddesi çevresinde rögarların taşması sonucu cadde yüzeyine çamurlu su yayıldı.

nerede oldu:

Olay, Anadolu Yakası'nda yer alan Beykoz ilçesindeki Akbaba Caddesi üzerinde gerçekleşti. Rögarın taşması cadde boyunca su ve çamurun yayılmasına neden oldu.

etkileri:

Cadde üzerinde biriken çamurlu su nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti; yolda ulaşımda aksama yaşandı. Yağış, ilçedeki bazı noktaların kısa süreli olarak suyla kaplanmasına yol açtı.

Beykoz’da caddeleri çamurlu su bastı

Beykoz’da caddeleri çamurlu su bastı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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