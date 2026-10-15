Bisiklet federasyonundan Devlet Bahçeli'ye nezaket ziyareti

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu heyeti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Ziyette kimler bulundu:

Ziyarete Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu'nun yanı sıra Başkan Vekili Fikret Hayali, Asbaşkanlar Yusuf Alperen Ayar ve Metin Cengiz ile Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kenan Güler katıldı.

Federasyonun teşekkür açıklaması:

Görüşmenin ardından Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, kabullerinden ve bisiklet sporuna verdikleri desteklerden dolayı Devlet Bahçeli'ye teşekkür edilerek şükranlar sunuldu.

Ziyaret, taraflar arasında nezaket ve teşekkür amaçlı gerçekleşti.

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU BAŞKANI EMİN MÜFTÜOĞLU VE BERABERİNDEKİ YÖNETİM KURULU HEYETİ, MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’Yİ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.