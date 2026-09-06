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Beykoz'da Kavacık Mahallesi'ndeki 7 katlı iş yerinde yangın kontrol altına alındı

Kavacık Yayabeyi Sokak'ta bir iş yerinin 4. katında saat 22.30'da çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte söndürüldü; inceleme sürüyor

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 23:55

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 00:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Beykoz'da Kavacık Mahallesi'ndeki 7 katlı iş yerinde yangın kontrol altına alındı

Yangının çıkışı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, saat 22.30 sıralarında Kavacık Mahallesi Yayabeyi Sokak adresinde bulunan 7 katlı iş yerinin 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alıp söndürdü. Müdahale sırasında can kaybı veya yaralanma bilgisi bildirilmedi.

Soğutma çalışmaları ve soruşturma:

Söndürme işleminden sonra ekipler, binada soğutma ve güvenlik çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalar tamamlanmasının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin resmi inceleme başlatıldı.

BEYKOZ&#039;DA BİR İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

BEYKOZ'DA BİR İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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