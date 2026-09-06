Beykoz'da Kavacık Mahallesi'ndeki 7 katlı iş yerinde yangın kontrol altına alındı

Yangının çıkışı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, saat 22.30 sıralarında Kavacık Mahallesi Yayabeyi Sokak adresinde bulunan 7 katlı iş yerinin 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alıp söndürdü. Müdahale sırasında can kaybı veya yaralanma bilgisi bildirilmedi.

Soğutma çalışmaları ve soruşturma:

Söndürme işleminden sonra ekipler, binada soğutma ve güvenlik çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalar tamamlanmasının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin resmi inceleme başlatıldı.

BEYKOZ'DA BİR İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.