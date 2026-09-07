Dolar 48,4175 +0,01%
Euro 56,2279 -0,13%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.968,53 -1,39%
EUR/USD 1,1612 -0,16%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Saksonya-Anhalt'ta AfD birinci çıktı, koalisyon belirsizliği sürüyor

Resmi olmayan sonuçlara göre Saksonya-Anhalt seçimlerini AfD yüzde 44,4 ile önde tamamladı; CDU ikinci, BSW meclise girdi ve koalisyon tartışması başladı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 00:13

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Saksonya-Anhalt'ta AfD birinci çıktı, koalisyon belirsizliği sürüyor

Seçim sonuçları

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde düzenlenen meclis seçimlerinde resmi olmayan ilk sonuçlara göre Almanya için Alternatif Partisi (AfD) oyların %44,4ünü alarak seçimden birinci çıktı. Oy verme işlemleri yerel saatle 18.00'de sona erdi ve sonuçlar Alman kamu yayıncısı ARD tarafından açıklandı.

oy dağılımı ve sandık çıkış anketi:

Sandık çıkış anketlerine göre AfD, mecliste tek başına çoğunluk hedefini çok küçük bir farkla kaçırdı; parti hükümet kurmak için koalisyona ihtiyaç duyuyor. Koalisyon aritmetiğinde ikinci sırada yer alan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 18,3 oranında oy aldı. Ayrıca Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) yüzde 5 oy alarak meclise girme hakkı kazandı.

siyasi yansımalar ve parti açıklamaları:

AfD cephesinden sonuçlar "tarihi" olarak nitelendirildi. Partinin 35 yaşındaki Saksonya-Anhalt başbakan adayı Ulrich Siegmund "Bu ülkede tarih yazdık" derken, AfD Eş Başkanı Alice Weidel elde edilen sonucu partiye hükümet kurma yetkisi veren açık bir sonuç olarak değerlendirdi.

Alman basınında yer alan değerlendirmelerde, net bir çoğunluk sağlanabilmesi için uzun sürecek koalisyon görüşmelerinin gündeme gelebileceği vurgulanıyor. Bununla birlikte ana akım siyasi partilerin tamamı AfD ile iş birliği yapmayı reddediyor. Haberlere göre AfD, parlamentoya girmek için gerekli barajı aşması halinde aşırı sol görüşlü BSW ile olası ortaklıklara ilişkin tartışmaların da masada olabileceği belirtiliyor.

AfD'nin politik öncelikleri:

Parti programı çerçevesinde AfD, göçmen politikalarının sıkılaştırılması, Rusya ile ilişkilerin yeniden kurulması, euro para biriminden çıkış ve Alman vatanseverliğinin teşvik edilmesi gibi talepleri ön plana çıkarıyor. Bu politikalar seçim sonrası koalisyon pazarlıklarında ve Almanya genelindeki siyasi tartışmalarda belirleyici olacaktır.

ALMANYA’NIN SAKSONYA-ANHALT EYALETİNDE DÜZENLENEN MECLİS SEÇİMLERİNDE RESMİ OLMAYAN İLK SONUÇLARA...

ALMANYA’NIN SAKSONYA-ANHALT EYALETİNDE DÜZENLENEN MECLİS SEÇİMLERİNDE RESMİ OLMAYAN İLK SONUÇLARA GÖRE AŞIRI SAĞCI ALMANYA İÇİN ALTERNATİF PARTİSİ (AFD) YÜZDE 44,4 OYLA SEÇİMDEN BİRİNCİ ÇIKTI.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Turgay Şengönül yeniden başkan seçildi: MHP Malatya'da birlik vurgusu
images

Kiev’de üçlü arayış: Witkoff, Kushner ve Zelenskiy yeni fikirleri tartıştı
images

Cumhurbaşkanından filenin sultanları'na tebrik: CEV Trendyol 2026 başarısı kutla...
images

Kardeşliği bölemeyecekler: Destici'den Kocaeli'de birlik ve asgari gelir çağrısı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eskişehir'de sanayi sitesinde kimyasal riskli yangına kontrollü müdahale

Depo alevleri Kozluk'ta plastik kasalar ve kuru tütünlere zarar verdi

Sanayi sitesinde yapı malzemeleri dükkanındaki yangın ekipleri seferber etti

Miami'de inişe geçen Amazon Air uçağı pistten çıkarak durdu

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı