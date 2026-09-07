Saksonya-Anhalt'ta AfD birinci çıktı, koalisyon belirsizliği sürüyor

Seçim sonuçları

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde düzenlenen meclis seçimlerinde resmi olmayan ilk sonuçlara göre Almanya için Alternatif Partisi (AfD) oyların %44,4ünü alarak seçimden birinci çıktı. Oy verme işlemleri yerel saatle 18.00'de sona erdi ve sonuçlar Alman kamu yayıncısı ARD tarafından açıklandı.

oy dağılımı ve sandık çıkış anketi:

Sandık çıkış anketlerine göre AfD, mecliste tek başına çoğunluk hedefini çok küçük bir farkla kaçırdı; parti hükümet kurmak için koalisyona ihtiyaç duyuyor. Koalisyon aritmetiğinde ikinci sırada yer alan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 18,3 oranında oy aldı. Ayrıca Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) yüzde 5 oy alarak meclise girme hakkı kazandı.

siyasi yansımalar ve parti açıklamaları:

AfD cephesinden sonuçlar "tarihi" olarak nitelendirildi. Partinin 35 yaşındaki Saksonya-Anhalt başbakan adayı Ulrich Siegmund "Bu ülkede tarih yazdık" derken, AfD Eş Başkanı Alice Weidel elde edilen sonucu partiye hükümet kurma yetkisi veren açık bir sonuç olarak değerlendirdi.

Alman basınında yer alan değerlendirmelerde, net bir çoğunluk sağlanabilmesi için uzun sürecek koalisyon görüşmelerinin gündeme gelebileceği vurgulanıyor. Bununla birlikte ana akım siyasi partilerin tamamı AfD ile iş birliği yapmayı reddediyor. Haberlere göre AfD, parlamentoya girmek için gerekli barajı aşması halinde aşırı sol görüşlü BSW ile olası ortaklıklara ilişkin tartışmaların da masada olabileceği belirtiliyor.

AfD'nin politik öncelikleri:

Parti programı çerçevesinde AfD, göçmen politikalarının sıkılaştırılması, Rusya ile ilişkilerin yeniden kurulması, euro para biriminden çıkış ve Alman vatanseverliğinin teşvik edilmesi gibi talepleri ön plana çıkarıyor. Bu politikalar seçim sonrası koalisyon pazarlıklarında ve Almanya genelindeki siyasi tartışmalarda belirleyici olacaktır.

ALMANYA’NIN SAKSONYA-ANHALT EYALETİNDE DÜZENLENEN MECLİS SEÇİMLERİNDE RESMİ OLMAYAN İLK SONUÇLARA GÖRE AŞIRI SAĞCI ALMANYA İÇİN ALTERNATİF PARTİSİ (AFD) YÜZDE 44,4 OYLA SEÇİMDEN BİRİNCİ ÇIKTI.