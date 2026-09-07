Eskişehir'de sanayi sitesinde kimyasal riskli yangına kontrollü müdahale

Eskişehir Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'ndeki Baksan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir yapı malzemeleri dükkanında başlayan yangına müdahale sürüyor. Olayda içeride bulunan kimyasal ve yanıcı maddelerin yarattığı risk, söndürme stratejisinin belirlenmesinde belirleyici oldu.

Müdahalenin odağı:

Yangına itfaiye, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar katılıyor. Ekipler, alevlerin yan dükkanlara sıçramasını önlemek için alevlere doğrudan yoğun su müdahalesi yerine, yayılarak daha büyük risk yaratmaması için kontrollü söndürme taktikleri uyguluyor.

Güvenlik ve ulaşım önlemleri:

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemlerini yükseltti; meraklı kalabalığın tehlikeli alana yaklaşmasına izin verilmiyor. Müdahale araçlarının bölgeye ulaşabilmesi amacıyla sanayi sitesine çıkan cadde ve sokaklar geçici olarak araç trafiğine kapatıldı ve operasyonun yürütüldüğü alan güvenlik şeridiyle çevrelendi.

Yangına müdahale eden ekipler, kimyasal maddelerin oluşturduğu özel riskleri değerlendirerek koordineli biçimde çalışıyor. Bu yaklaşım hem personelin güvenliği hem de yangının çevredeki iş yerlerine sıçramasının önlenmesi için tercih ediliyor.

Olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceleyen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, itfaiye ve emniyet yetkililerinden söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı, sahadaki ekiplere kolaylıklar diledi ve yürütülen koordinasyonu yakından takip etti.

Ekiplerin yangını tamamen kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor; yetkililer, çevre güvenliğini sağlamak ve müdahaleyi tamamlamak için çalışmaların devam ettiğini bildiriyor.

ESKİŞEHİR'DE BAKSAN SANAYİ SİTESİ'NDEKİ YAPI MALZEMELERİ DÜKKANINDA ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE SÜRERKEN, EKİPLER ALEVLERİN YAN DÜKKANLARA SIÇRAMAMASI İÇİN KONTROLLÜ SÖNDÜRME ÇALIŞMASI BAŞLATTI. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AYŞE ÜNLÜCE DE BÖLGEYE GELEREK İNCELEMELERDE BULUNDU.