Sanayi sitesinde yapı malzemeleri dükkanındaki yangın ekipleri seferber etti

Olay, Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'ndeki Baksan Sanayi Sitesi 128/8 adresinde bulunan bir yapı malzemeleri dükkanında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle sönen duman ve alevler kısa sürede yayıldı ve çevrede paniğe yol açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Müdahale ve koordinasyon:

Yangına ilk müdahaleyi itfaiye ekipleri yaptı; söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA araçları da destek verdi. Çalışmalar, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çelik koordinasyonunda yürütüldü. Yangının sıçrama riskine karşı çevredeki dükkanların önündeki araçlar olay yerinden uzaklaştırıldı.

Görgü tanıkları ve durum:

Mahalle sakinlerinden Bedin Gücüyener olay anını, "Yangını yaklaşık bir saat önce çocukla bisikletle gezerken fark ettik. Duman gördük, ardından ambulans ve itfaiye sirenlerini duyunca olayın büyük olduğunu anladık. Yangın hâlâ yoğun şekilde devam ediyor. Burada yapı malzemeleri, oto ekspertiz ve sünger satan yerler var; yani kimyasal ve inşaat malzemeleri bulunuyor" sözleriyle anlattı.

Yangına müdahale çalışmaları sürüyor ve ekipler soğutma ile kontrol çalışmalarına yoğunlaştı.

ESKİŞEHİR'DE BAKSAN SANAYİ SİTESİ'NDE BULUNAN YAPI MALZEMELERİ DÜKKANINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. EKİPLERİN YANGINI KONTROL ALTINA ALMA ÇALIŞMALARI SÜRERKEN, ALEVLERE İTFAİYENİN YANI SIRA TOMA İLE DE MÜDAHALE EDİLDİ.