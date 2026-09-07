Depo alevleri Kozluk'ta plastik kasalar ve kuru tütünlere zarar verdi

Batman'ın Kozluk ilçesi Komando Mahallesi'nde bir depoda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı ve söndürdü.

Müdahale ve zarar tespiti:

Yangında depoda bulunan plastik domates kasaları ile kuru tütünler zarar gördü. Olayda insan yaralanması bildirilmezken, depo içerisinde maddi hasar oluştuğu kaydedildi.

Olası neden ve inceleme:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olayla ilgili olarak gerekli güvenlik ve itfaiye birimleri tarafından inceleme başlatıldı; yetkililer hasarın boyutunu ve yangının nedenini netleştirmek için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

BATMAN’IN KOZLUK İLÇESİNDE PLASTİK DOMATES KASALARI İLE KURU TÜTÜNLERİN BULUNDUĞU DEPODA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ.