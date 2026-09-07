Miami'de inişe geçen Amazon Air uçağı pistten çıkarak durdu

Porto Riko'nun San Juan kentinden havalanan Amazon Air'e ait Boeing 767-300 tipi kargo uçağı, Miami Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı. Havalimanı yetkilileri, uçağın 'çapraz pistten çıkarak havalimanının kuzeybatı ucunda hareketsiz kaldığını' açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kaza anı ve sonrasında uçaktan yükselen yoğun dumanlar görüldü. Miami-Dade İtfaiye ve Kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

uçuş trafiğine etkisi:

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), kazanın ardından havalimanındaki uçuşların yerel saatle 16.30'a kadar askıya alındığını bildirdi. Havalimanındaki tüm pist ve taksi yollarının ulaşıma kapatıldığı açıklandı; bu durumun yolcularda gecikme ve iptal riskini beraberinde getirdiği belirtildi.

resmi açıklamalar ve belirsizlikler:

FAA olayla ilgili soruşturma başlattı. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Miami Uluslararası Havalimanı'nı kullanan yolcuların uçuşlarda gecikmeler ve muhtemel iptallerle karşılaşabileceğini ifade etti. Kazada yaralanan olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

Yetkililerden gelecek ek açıklamalar ve FAA soruşturmasının sonuçları, pistten çıkma nedeninin belirlenmesi açısından belirleyici olacak. Havalimanı operasyonları ve güvenlik incelemeleri ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Porto Riko’nun San Juan kentinden havalanan Amazon Air’e ait Boeing 767-300 tipi kargo uçağı ABD’nin Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı’na inişi sırasında pistten çıktı.