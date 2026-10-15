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Beykoz'da Riva deresinin taşkını tarım arazilerini ve yolları vurdu

İstanbul'daki yoğun sağanak, Beykoz'da Riva Deresi'nin taşmasına yol açtı; tarım arazileri ve yollar sular altında, ekipler tahliye çalışması yürütüyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 12:49

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Beykoz'da Riva deresinin taşkını tarım arazilerini ve yolları vurdu

Beykoz'da Riva deresinin taşkını yerleşim ve tarımı etkiledi

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli sağanak yağışın devam ettiği dün sabah saatlerinden itibaren Beykoz, sel ve taşkın riskiyle karşılaştı. İlçedeki Riva Deresi, yağışın etkisiyle debisini hızla artırdı ve bazı noktalarında taştı.

taşkının yerel etkileri:

Taşan su, dere yakınındaki tarım arazilerini hızlıca suyla kapladı; bazı kırsal yollar da ulaşıma kapanırken arazilerde ekim alanları zarar gördü. Gece boyu süren sağanak, taşkının boyutunu artırdı ve başta tarlalar olmak üzere çevrede geniş alanların sular altında kalmasına yol açtı.

müdahale ve uyarılar:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, taşkının yaşandığı noktalarda su tahliye çalışmaları yürütüyor ve dere yatağı çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Yetkililer, sel riski bulunan bölgelerde vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, sağanak yağışın bölgede akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor; bu nedenle yetkililer takipte kalınmasını ve ani su baskınlarına karşı tedbirli olunmasını öneriyor.

Beykoz Riva Deresi taştı, tarla sular altında kaldı

Beykoz Riva Deresi taştı, tarla sular altında kaldı

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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