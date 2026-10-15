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Çift cerrahiyle tek seansta iyileşti: iki bileği kırılan hasta anesteziyi tek defada atlattı

Ereğli'de ceviz ağacından düşen 47 yaşında hasta, iki ortopedi uzmanının eş zamanlı müdahalesiyle iki bileğindeki kırıklardan tek seansta tedavi edildi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:50

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EDİTÖR: Serkan Varol

Çift cerrahiyle tek seansta iyileşti: iki bileği kırılan hasta anesteziyi tek defada atlattı

Olayın gelişimi:

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde gece saat 22.00 sıralarında acil servise getirilen 47 yaşındaki erkek hasta, ceviz ağacından düşme sonucu her iki el bileğinde ciddi kırıklarla başvurdu. Yapılan tetkiklerde bir bilekte açık ve parçalı kırık, diğer bilekte ise parçalı kırık tespit edildi. Açık kırık olması nedeniyle acil cerrahi müdahale kararı verildi ve hasta operasyona alındı.

Ameliyat ayrıntıları:

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları Dr. Volkan Tutuş ve Dr. Erol Günen tarafından planlanan müdahalede iki cerrah, farklı bileklere eş zamanlı girişim yaptı. Volkan Tutuş açık kırığa odaklanırken, Erol Günen diğer taraftaki parçalı kırığı onardı. Bu eş zamanlı çalışma sayesinde işlemler aynı seansta tamamlandı; ameliyat süresi önemli oranda kısaldı ve hastanın ikinci kez anestezi alma gereksinimi ortadan kaldırıldı.

Operasyonun sonuçları ve önemi:

Ameliyat sonrası dönemde hastanın sol elini kullanabildiği, yemek yeme ve kişisel temizlik gibi günlük gereksinimlerini karşılayabildiği belirtildi. Uzmanlar, özellikle açık kırıklarda erken ve uygun müdahalenin hem enfeksiyon riskini azaltmak hem de kemik sağlığını korumak açısından kritik olduğunu vurguladı. Operasyonu gerçekleştiren hekimler, hastanın ilerleyen dönemde eski fonksiyon ve hareket açıklığına dönmesini beklediklerini ifade ettiler.

Bölgedeki ağaçtan düşme kazalarının sık görüldüğü hatırlatılırken, bu vakada uygulanan eş zamanlı cerrahi yaklaşımın hem operasyon süresini kısaltması hem de hasta konforunu artırması bakımından dikkat çektiği belirtildi.

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI DR. VOLKAN TUTUŞ (SOLDA) VE ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI DR....

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI DR. VOLKAN TUTUŞ (SOLDA) VE ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI DR. EROL GÜNEN (SAĞDA) AMELİYATA İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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