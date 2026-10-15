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Selin hızla yükseldiği Sapanca'da ev saniyeler içinde çöktü

Sakarya'nın Sapanca ilçesi Fevziye'de sağanak sonrası derenin debisi yükseldi; sel, kenardaki evi saniyeler içinde yıkarak enkazı sürükledi ve görüntülendi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:49

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Selin hızla yükseldiği Sapanca'da ev saniyeler içinde çöktü

Fevziye'de derenin debisi aniden arttı:

Sakarya'nın Sapanca ilçesi Fevziye bölgesinde etkili olan sağanak yağışlar, derenin debisini tehlikeli boyutlara çıkardı. Çamur rengine bürünen ve yüksek hızla akan su, derenin hemen kenarında bulunan evi kısa sürede toprağından kopardı. Olay, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

yıkım anı ve enkazın akışı:

Ev çöktüğünde ortaya çıkan toz ve moloz bulutu havaya yükseldi; sel suları yıkıntıları sürükleyerek akmaya devam etti. Görüntülerde suyun taşıdığı molozun hızla sürüklendiği, zeminin büyük ölçüde erozyona uğradığı gözlemleniyor. Evin önceden boşaltılmış olabileceği, bu sayede olası bir can kaybının önlendiği değerlendiriliyor.

riskler ve yerel etki:

Olay, dere kenarındaki yapıların şiddetli yağışlarda maruz kaldığı riskleri bir kez daha ortaya koyuyor. Bölgedeki altyapı ve yerleşim yerlerinin benzer taşkınlara karşı savunmasız olduğu görüldü; yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması gerektiği dikkat çekici şekilde ortaya çıktı.

Sel suları dere kenarındaki evi böyle yıktı

Sel suları dere kenarındaki evi böyle yıktı

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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