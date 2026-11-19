Afyonkarahisar'da yol kontrolünde büyük miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi

Afyonkarahisar'da polis ekiplerinin Emirdağ ilçesinde durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada 114 bin 475 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonun ayrıntıları:

Ekipler şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı ve araçta bulunan hapları incelemeye aldı. Ele geçirilen maddelerin tamamı sentetik uyuşturucu hap olarak kayıtlara geçti.

Şüpheli hakkında işlem ve adli süreç:

Olayla ilgili olarak D.A. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AFYONKARAHİSAR’DA POLİS TARAFINDAN DURDURULAN OTOMOBİLDE YAPILAN ARAMADA 114 BİN 475 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLİRKEN, OLAYLA İLGİLİ 1 KİŞİ TUTUKLANDI.