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Tunceli’de pazar mesaisi: ekipler altyapıdan yeşil alan düzenlemesine kadar çalıştı

Tunceli belediyesi ekipleri pazar günü de kent genelinde rögar temizliği, yürüyüş ve bisiklet yolunda ağaç dikimi, taş tahkimat imalatı ve hacimli atık toplama yaptı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 18:31

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EDİTÖR: Aslı Han

Tunceli’de pazar mesaisi: ekipler altyapıdan yeşil alan düzenlemesine kadar çalıştı

çalışmaların kapsamı:

Tunceli’de belediye ekipleri hafta sonu da sahadaki çalışmalarına ara vermedi. Kentin farklı noktalarında yürütülen faaliyetler kapsamında rögar temizliği yapıldı, yapımı süren yürüyüş ve bisiklet yolunda ağaç dikimi gerçekleştirildi ve yol kenarı ile çevre düzenlemelerinde kullanılmak üzere taş tahkimat imalatı sürdürüldü.

Ekipler ayrıca cumartesi gününden kalan hacimli evsel atıkların toplanması işlemlerini de pazar günü tamamladı. Çalışmalar, kent içinde ulaşım, altyapı ve temizlik ihtiyaçlarını birlikte ele alan planlı bir program doğrultusunda yürütüldü.

planlanan takvim ve yürütme:

Belediye yetkilileri yapılan çalışmaların planlanan takvim çerçevesinde devam edeceğini belirtti. Günlük saha ekipleri, altyapı müdahaleleri ile çevre düzenleme çalışmalarını eş zamanlı yürütürken, temizlik ekipleri toplama ve atık yönetimi işlemlerini tamamladı. Yürütülen işlerin öncelikli hedefi, kent geneline yaygın ve sürdürülebilir bir hizmet sunmak olarak açıklandı.

TUNCELİ&#039;DE BELEDİYE EKİPLERİ PAZAR GÜNÜ DE SAHADA

TUNCELİ'DE BELEDİYE EKİPLERİ PAZAR GÜNÜ DE SAHADA

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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