Beylikova’da okula hazırlık: 266 öğrenciye çanta ve kırtasiye desteği

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Beylikova’ya eğitim desteği

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Beylikova ilçesinde eğitim gören 266 ilköğretim öğrencisine çanta ve kırtasiye malzemesi sağlandı. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde gerçekleştirilen bu destek, hem öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına cevap vermeyi hem de ailelerin okul giderlerindeki yükünü hafifletmeyi amaçladı.

Dağıtımın kapsamı ve amaçları:

Destek kapsamında öğrencilere çanta ve çeşitli kırtasiye malzemeleri ulaştırıldı. Yerel yetkililer, bu tür yardımların öğrencilerin ders başı yaparken eksiksiz malzemeye sahip olmasını sağlayarak eğitime erişimi kolaylaştırdığını vurguladı. Uygulamanın hedefi, hem doğrudan öğrenciye katkı sunmak hem de ailelerin ekonomik yükünü azaltmaktır.

Yerel yönetimden teşekkür ve değerlendirme:

Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, yapılan desteğin önemine işaret ederek Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye teşekkür etti. Başkan Karabacak açıklamasında şunları söyledi: "Çocuklarımızın eğitim hayatına katkı sunan ve ailelerimizin yükünü azaltan her türlü çalışmayı önemsiyoruz. İlçemizde eğitim gören 266 ilköğretim öğrencimize ulaştırılan çanta ve kırtasiye desteği için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce’ye teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın yeni eğitim-öğretim yılına daha iyi şartlarda başlamalarına katkı sağlayan bu desteği çok kıymetli buluyoruz."

Dağıtımın yerel okullarla koordineli şekilde yapıldığı ve ihtiyaçların tespitine göre planlandığı belirtildi. Yetkililer, benzer desteklerin sürdürülebilirliğinin eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlayacağı değerlendirmesini paylaştı.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN BEYLİKOVA’DA EĞİTİM GÖREN 266 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNE ÇANTA VE KIRTASİYE DESTEĞİ SAĞLANDI.