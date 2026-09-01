MSKÜ'den 33 genç diş hekimi mesleğe adım attı

MSKÜ diş hekimliği fakültesinde mezuniyet coşkusu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene fakülte yönetimi, oda temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Etkinlik, hem mezunların hem de yakınlarının yoğun duygular yaşadığı anlara sahne oldu.

konuşmalar ve vurgular:

Törende dönem birincisi Dt. Sena Nazlıcan Güler mezuniyet konuşması yaparak eğitim sürecinin önemine ve mesleki sorumluluğa dikkat çekti. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Aladağ ise öğrencilere etik ilkelere bağlı kalmaları, bilimsel gelişmeleri takip etmeleri ve topluma hizmet vizyonunu sürdürmeleri temennisinde bulundu. Protokol konuşmalarında, mezunların hem klinik yeterlilik hem de toplumsal fayda sağlayacak hekimler olmaları beklentisi dile getirildi.

mezuniyet işlemleri ve yemin:

Konuşmaların ardından dönem birincisi Dt. Sena Nazlıcan Güler'e diploması takdim edildi ve mezunlar adına kütüğe plaket çakıldı. Tören mezuniyet belgelerinin dağıtımı ve diş hekimliği yemini ile sürdü; toplam 33 öğrenci yemin ederek mesleğe resmen ilk adımlarını attı. Program, aileler ve akademisyenlerin tebrikleriyle son buldu.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MSKÜ) DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEZUNİYET TÖRENİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ’NDE YAPILDI.