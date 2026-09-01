Elazığ'da okul öncesi eğitimde yaşam becerileri ve mahremiyet vurgusu

Elazığ'da okul öncesi eğitimde hazırlıklar

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, il merkezinde görev yapan anaokulu müdürleriyle gerçekleştirilen değerlendirme ve planlama toplantısında bir araya geldi. Yemişlik Anaokulunda düzenlenen toplantıya Müdür Yardımcısı Harun Gündüz ve Temel Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Nurullah Emül de katıldı. Toplantıda, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesi okul öncesi eğitime dair öncelikli başlıklar detaylı şekilde ele alındı.

toplantıda öne çıkan eğitim amaçları:

Görüşmelerde, okul öncesi dönemde çocukların gelişim süreçlerinin desteklenmesine yönelik uygulamalar merkezde yer aldı. Özellikle yaşam becerilerinin erken yaşta kazandırılması, değerler eğitiminin etkin uygulanması ve çocukların sosyal-duygusal gelişimlerinin desteklenmesine yönelik çalışmaların artırılması gerektiği vurgulandı. Yaparak ve yaşayarak öğrenme temelli uygulamaların yaygınlaştırılması ile belirli gün ve haftalarda çocukların aktif rol almasının sağlanması öncelikler arasında sayıldı.

sosyal medya, mahremiyet ve aile katılımı:

Toplantıda ayrıca okul öncesi eğitimde dijital ortamlarla ilgili hassasiyetler de gündeme geldi. Çocukların mahremiyetinin korunması, sosyal medya paylaşımlarında gerekli izinlerin alınması ve veli rızasının gözetilmesi konularına dikkat çekildi. Aile katılımının eğitim süreçlerindeki önemi bir kez daha vurgulanarak, velilerin eğitim faaliyetlerine aktif dahil edilmesine yönelik çalışmaların planlanması kararlaştırıldı.

Katılımcılar, alınan kararlar doğrultusunda 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde uygulamaların sistemli şekilde hayata geçirilmesi ve okul öncesi eğitimin niteliğinin güçlendirilmesi için adımlar atılacağını belirtti.

ELAZIĞ’DA 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİME YÖNELİK ÖNEMLİ BAŞLIKLAR ELE ALINDI