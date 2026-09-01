Dolar 48,2746 +0,02%
Euro 56,0176 -0,18%
Bist 14.400,77 +0,47%
Altın Gram 6.939,27 -0,23%
EUR/USD 1,1598 -0,21%
Brent Petrol 91,75 +1,39%
--°

Yaz kur’an kursu kapanışında Kızılçukur çocuklarının coşkusu

Kütahya Hisarcık'a bağlı Kızılçukur Köyü Camii'nde gerçekleşen yaz Kur'an kursu kapanışında öğrenciler tilavet, ilahiler ve dini sunumlarla sevinç yaşadı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 10:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Yaz kur’an kursu kapanışında Kızılçukur çocuklarının coşkusu

Yaz kur’an kursu kapanışında Kızılçukur çocuklarının coşkusu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Kızılçukur Köyü Camii’nde düzenlenen Yaz Kur’an Kursu kapanış programı, çocukların bir yaz boyunca edindikleri dini bilgiler ve Kur’an-ı Kerim çalışmalarıyla tamamlandı. Program, hem öğrencilerin hem de ailelerin katılımıyla sıcak bir atmosferde gerçekleşti.

program detayları:

Etkinlikte öğrenciler sırasıyla Kur’an-ı Kerim tilaveti sundu, ilahiler okudu ve öğrendikleri dini bilgileri paylaştı. Çocukların sahnedeki heyecanı ve gayreti programa izleyenler tarafından takdirle karşılandı. Aileler ve cemaat üyeleri, çocukların çalışmasının sonuçlarını görmekten memnuniyet duydu.

teşekkür ve kapanış değerlendirmesi:

Hisarcık İlçe Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, kursun düzenlenmesinde emeği geçen hocalara, velilere ve cemaate teşekkür edildi. Programın, öğrencilerin dini ve manevi gelişimine katkı sunduğu; aynı zamanda çocukların gönüllerinde kalıcı güzel hatıralar bıraktığı vurgulandı. Kapanış, toplumsal dayanışma ve eğitim odaklı bir etkinlik olarak sona erdi.

HİSARCIK KIZILÇUKUR KÖYÜNDE YAZ KUR’AN KURSU KAPANIŞ PROGRAMI DÜZENLENDİ

HİSARCIK KIZILÇUKUR KÖYÜNDE YAZ KUR’AN KURSU KAPANIŞ PROGRAMI DÜZENLENDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Elazığ'da okul öncesi eğitimde yaşam becerileri ve mahremiyet vurgusu
images

MSKÜ'den 33 genç diş hekimi mesleğe adım attı
images

Silopi'den Cambridge'e 66 başarı hikayesi TÜRGEV'in Yıldız kampında birleşti
images

Beylikova’da okula hazırlık: 266 öğrenciye çanta ve kırtasiye desteği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Girne açıklarında TCG Işın ile kayıp yolcular için kapsamlı arama

Alo 193 devrede: kazada hasar ihbarı tek hattan yapılacak

Seracılıkla geleceğe: Şanlıurfa'da 40 üretici modern sera desteği kazandı

Masa tenisi dostluk ligi Malatya etabında kuşakları bir araya getirdi

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı