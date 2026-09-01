Yaz kur’an kursu kapanışında Kızılçukur çocuklarının coşkusu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Kızılçukur Köyü Camii’nde düzenlenen Yaz Kur’an Kursu kapanış programı, çocukların bir yaz boyunca edindikleri dini bilgiler ve Kur’an-ı Kerim çalışmalarıyla tamamlandı. Program, hem öğrencilerin hem de ailelerin katılımıyla sıcak bir atmosferde gerçekleşti.

program detayları:

Etkinlikte öğrenciler sırasıyla Kur’an-ı Kerim tilaveti sundu, ilahiler okudu ve öğrendikleri dini bilgileri paylaştı. Çocukların sahnedeki heyecanı ve gayreti programa izleyenler tarafından takdirle karşılandı. Aileler ve cemaat üyeleri, çocukların çalışmasının sonuçlarını görmekten memnuniyet duydu.

teşekkür ve kapanış değerlendirmesi:

Hisarcık İlçe Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, kursun düzenlenmesinde emeği geçen hocalara, velilere ve cemaate teşekkür edildi. Programın, öğrencilerin dini ve manevi gelişimine katkı sunduğu; aynı zamanda çocukların gönüllerinde kalıcı güzel hatıralar bıraktığı vurgulandı. Kapanış, toplumsal dayanışma ve eğitim odaklı bir etkinlik olarak sona erdi.

HİSARCIK KIZILÇUKUR KÖYÜNDE YAZ KUR’AN KURSU KAPANIŞ PROGRAMI DÜZENLENDİ