Beyoğlu Sütlüce'de esrarengiz keşif: evde halıya sarılı erkek cesedi

Beyoğlu Sütlüce semtinde bir konutta, halıya sarılı erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve binada güvenlik önlemleri alındı.

ilk müdahale ve olay yerinde çalışma:

Olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, çevre güvenliğini sağlayarak incelemelere başladı. Sağlık ekipleri cesedin bulunduğu ortamı kontrol ederken, polis ekipleri de olay yerinde delil toplama ve fotoğraflama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Olay yerinde geniş çaplı bir güvenlik şeridi oluşturuldu.

inceleme süreci ve beklenen adımlar:

Yetkililer, olay yerindeki ilk incelemelerin sürdüğünü ve adli işlemlerin izleneceğini bildirdi. Olay yeri inceleme ekipleri delil toplama ve tespit çalışmalarını yürütüyor; cesedin kimlik tespiti ile ölüm nedeninin belirlenmesi için gerekli adımların atılacağı belirtildi.

Soruşturma kapsamında yetkililerce yapılacak açıklamalar bekleniyor. Olayla ilgili ayrıntılar, ekiplerin incelemeleri tamamlandıkça netleşecek.

Beyoğlu Sütlüce’de bir evin içerisinde halıya sarılı erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.