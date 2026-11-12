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Türkeli’de cami önünde ücretsiz fidan dağıtımıyla orman sevgisi aşılandı

Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' kapsamında Türkeli Merkez Camii önünde çeşitli türlerde ücretsiz fidan dağıttı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 15:35

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EDİTÖR: Aslı Han

Türkeli’de cami önünde ücretsiz fidan dağıtımıyla orman sevgisi aşılandı

Türkeli’de fidan dağıtımıyla çevre bilinci güçlendirildi

Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış sloganıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara çeşitli türlerde fidanlar ücretsiz olarak dağıtıldı. Etkinlik, yerel halk arasında ağaçlandırma ve doğa sevgisini öne çıkaran bir adım olarak değerlendirildi.

Katılım ve organizasyon:

Etkinlik, Türkeli Merkez Camii önünde gerçekleştirildi. Organizasyonda Orman İşletme Müdürü Osman Nuri Altunay ile işletme şeflerinin hazır bulunduğu bildirildi. Dağıtılan fidanların türleri hakkında katılımcılara kısa bilgiler verilerek, doğru dikim ve bakım yöntemlerine dikkat çekildi.

Amaç, tepkiler ve teşekkür:

Etkinliğin amacı olarak gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir çevre bırakmanın vurgulandığı açıklandı. Vatandaşların fidanlara gösterdiği ilgi yetkililerce memnuniyetle karşılandı ve organizasyonu düzenleyenlere yönelik teşekkürler iletildi. Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, katılımcılara teşekkür ederek halkın benzer çalışma ve duyarlılık içinde olmasının önemini tekrar etti.

Etkinlik, yerel düzeyde ağaçlandırma çalışmalarına katılımı artırmayı hedefleyen somut bir adım olarak kayda geçti ve çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına katkı sundu.

TÜRKELİ’DE VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ FİDAN DAĞITILDI TÜRKELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN...

TÜRKELİ’DE VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ FİDAN DAĞITILDI TÜRKELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN "GELECEĞE NEFES, DÜNYAYA BARIŞ" SLOGANIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, VATANDAŞLARA ÇEŞİTLİ TÜRLERDE FİDAN DAĞITIMI YAPILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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