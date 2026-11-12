İş yerinde eski eşinin saldırısına uğrayan kadın yaşamını yitirdi

olay ve ilk müdahale:

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir lokantada dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, işyeri sahibi Aysel Sakaldaş (49) ile eski eşi F.U. (60) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine zanlı yanında getirdiği bıçakla Sakaldaş'ı bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ağır yaralı olarak nakledilen Sakaldaş, ÇOMÜ Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

gözaltı ve adli süreç:

Polis ekipleri kısa süre içinde olay yerinde bulunan zanlı F.U.'yu yakalayarak emniyete götürdü. Zanlının emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Ağır yaralı olarak yoğun bakımda tedavi gören Aysel Sakaldaş ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ÇANAKKALE’DE İŞYERİNDE ESKİ EŞİ F.U. (60) TARAFINDAN BIÇAKLA AĞIR YARALANAN 49 YAŞINDAKİ AYSEL SAKALDAŞ, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.