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İş yerinde eski eşinin saldırısına uğrayan kadın yaşamını yitirdi

Çanakkale Bayramiç'te bir lokantada eski eşi tarafından bıçaklanan 49 yaşındaki Aysel Sakaldaş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 15:35

GÜNCELLEME: 12 Kasım 2026 - 15:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İş yerinde eski eşinin saldırısına uğrayan kadın yaşamını yitirdi

olay ve ilk müdahale:

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir lokantada dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, işyeri sahibi Aysel Sakaldaş (49) ile eski eşi F.U. (60) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine zanlı yanında getirdiği bıçakla Sakaldaş'ı bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ağır yaralı olarak nakledilen Sakaldaş, ÇOMÜ Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

gözaltı ve adli süreç:

Polis ekipleri kısa süre içinde olay yerinde bulunan zanlı F.U.'yu yakalayarak emniyete götürdü. Zanlının emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Ağır yaralı olarak yoğun bakımda tedavi gören Aysel Sakaldaş ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ÇANAKKALE’DE İŞYERİNDE ESKİ EŞİ F.U. (60) TARAFINDAN BIÇAKLA AĞIR YARALANAN 49 YAŞINDAKİ AYSEL...

ÇANAKKALE’DE İŞYERİNDE ESKİ EŞİ F.U. (60) TARAFINDAN BIÇAKLA AĞIR YARALANAN 49 YAŞINDAKİ AYSEL SAKALDAŞ, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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