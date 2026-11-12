inegöl'de otomobil şarampole yuvarlandı: iki kişi yaralandı

İnegöl'de otomobil şarampole yuvarlandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanmasıyla meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Olay, bölge sakinleri ve ekiplerin hızlı müdahalesiyle kayda geçti.

Kaza yeri ve zaman:

Kaza, saat 13.00 sıralarında İnegöl-Yenişehir karayolu Boğazköy Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Yol üzerinde seyir halinde olan, sürücüsü Ali Ü. (68) olan 16 KFN 56 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı ve araç yan konuma geldi.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sonucu yaralanan sürücü Ali Ü. ve araçtaki yolcu eşi Emine Ü. (67)'ye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE YUVARLANDIĞI TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.