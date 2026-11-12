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Samsun'da sentetik ecza operasyonu: şüpheli S.K. tutuklandı

Samsun'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin operasyonunda sentetik ecza ile yakalanan S.K., emniyet işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 15:29

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Samsun'da sentetik ecza operasyonu: şüpheli S.K. tutuklandı

Samsun'da narkotik operasyonunda gözaltı ve tutuklama

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, sentetik ecza taşıdığı iddiasıyla gözaltına alınan S.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

operasyon ve yakalama:

Ekiplerin takip ve çalışması sonucu yakalanan şüpheli hakkında yürütülen soruşturmada, ele geçirilen maddeler ve elde edilen bulgular doğrultusunda S.K. hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapıldı.

adliye süreci:

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan S.K., verdiği ifadenin ardından mahkeme kararıyla tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ve soruşturmanın detayları polis tarafından sürdürülüyor.

SAMSUN’DA UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN S.K....

SAMSUN’DA UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN S.K., ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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