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Beyoğlu Sütlüce'de yıkım sahasında kısmi toprak kayması; sakinler panikle dışarı çıktı

Beyoğlu Sütlüce Mahallesi'nde yıkımı süren binada kısmi toprak kayması oldu; bitişikteki bina sakinleri panikle dışarı çıktı, ekiplerin çalışması sürüyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:29

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EDİTÖR: Emre Koç

Beyoğlu Sütlüce'de yıkım sahasında kısmi toprak kayması; sakinler panikle dışarı çıktı

olayın oluşu:

İstanbul Beyoğlu Sütlüce Mahallesi'nde saat 11:30 civarında yıkımı yapılan bir binanın şantiye sahasında kısmi toprak kayması meydana geldi. Kayma sonucu bitişikteki binada oturan vatandaşlar panikle kendilerini dışarı attı.

bölgedeki durum ve tepkiler:

Olay anında çevrede kısa süreli paniğin yaşandığı, mahalle sakinlerinin ve yıkım alanına yakın kişilerinin güvenli mesafeye çekildiği öğrenildi. Durumu görenler olay yerinden uzaklaştı ve yetkililerin yönlendirmelerini bekledi.

müdahale çalışmaları:

Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürüyor. Ekipler şantiye ve çevresinde inceleme ve güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili detaylı değerlendirme devam ediyor.

Beyoğlu’nda inşaatın yıkım sahasında toprak kayması

Beyoğlu’nda inşaatın yıkım sahasında toprak kayması

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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