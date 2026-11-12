Beyoğlu Sütlüce'de yıkım sahasında kısmi toprak kayması; sakinler panikle dışarı çıktı

olayın oluşu:

İstanbul Beyoğlu Sütlüce Mahallesi'nde saat 11:30 civarında yıkımı yapılan bir binanın şantiye sahasında kısmi toprak kayması meydana geldi. Kayma sonucu bitişikteki binada oturan vatandaşlar panikle kendilerini dışarı attı.

bölgedeki durum ve tepkiler:

Olay anında çevrede kısa süreli paniğin yaşandığı, mahalle sakinlerinin ve yıkım alanına yakın kişilerinin güvenli mesafeye çekildiği öğrenildi. Durumu görenler olay yerinden uzaklaştı ve yetkililerin yönlendirmelerini bekledi.

müdahale çalışmaları:

Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürüyor. Ekipler şantiye ve çevresinde inceleme ve güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili detaylı değerlendirme devam ediyor.

Beyoğlu’nda inşaatın yıkım sahasında toprak kayması