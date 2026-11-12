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Yıkım sahasında kısmi toprak kayması Beyoğlu Sütlüce'de komşuları paniğe sürükledi

Beyoğlu Sütlüce'de yıkım yapılan binanın şantiyesinde kısmi toprak kayması, bitişik binadakiler tahliye edildi; ekipler çalışma yapıyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:34

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EDİTÖR: Serkan Varol

Yıkım sahasında kısmi toprak kayması Beyoğlu Sütlüce'de komşuları paniğe sürükledi

Beyoğlu Sütlüce'de meydana gelen olay

İstanbul Beyoğlu ilçesi Sütlüce Mahallesi'nde saat 11:30 sıralarında, yıkımı devam eden bir binanın şantiye sahasında kısmi toprak kayması yaşandı. Kayma nedeniyle bitişikte bulunan bina sakinleri panikle dışarı çıktı ve kısa süreli tahliye gerçekleşti.

Vatandaşların tahliyesi:

Bitişikte oturanlar olay anında kendi imkanlarıyla sokağa çıktı; çevrede kısa süreli hareketlilik ve tedirginlik gözlendi. Olay esnasında yaralanma veya can kaybına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Ekip müdahalesi ve durum değerlendirmesi:

Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürüyor. Yetkililer, sahada inceleme ve güvenlik önlemlerinin alındığını belirterek çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

İSTANBUL BEYOĞLU’NDA YIKIMI YAPILAN BİNANIN ŞANTİYE SAHASINDA MEYDANA GELEN KISMİ TOPRAK KAYMASI...

İSTANBUL BEYOĞLU’NDA YIKIMI YAPILAN BİNANIN ŞANTİYE SAHASINDA MEYDANA GELEN KISMİ TOPRAK KAYMASI NEDENİYLE, BİTİŞİKTEKİ BİNADA OTURAN VATANDAŞLAR PANİKLE DIŞARI ÇIKTI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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