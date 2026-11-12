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Kocasinan projeyle Kurşunlu Cami çevresine tarihi dokuya uygun ek şadırvan kazandırıyor

Kocasinan Belediyesi, Kurşunlu Cami çevresine tarihi dokuya uygun ek şadırvan projesinde son aşamaya geldi; alan estetik ve işlevsel olacak.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:19

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kocasinan projeyle Kurşunlu Cami çevresine tarihi dokuya uygun ek şadırvan kazandırıyor

Kurşunlu cami çevresinde son aşama:

Kocasinan Belediyesi tarafından yürütülen çalışma, Kayseri’nin kent dokusuna ve Mimar Sinan mirasına saygılı bir ek şadırvanın kazandırılmasını hedefliyor. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar projenin artık son aşamaya geldiğini belirtti ve çalışmanın yalnızca yeni bir yapısal ekleme olmayıp, caminin tarihi estetiğini tamamlayacak şekilde planlandığını vurguladı.

projenin hedefleri:

Proje, hem ibadet için camiyi kullanan vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt verecek pratik bir alan oluşturmayı hem de tarihi eserlerin çevresinde ziyaretçi deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor. Tasarım sürecinde, yapı malzemeleri ve biçim ilişkileri Kurşunlu Cami’nin özgün mimari karakteriyle uyumlu olacak şekilde seçildi. Başkan Çolakbayrakdar, "Tarihimize sahip çıkıyor, geleceğe değer katıyoruz" sözleriyle projenin şehir belleğine katkısını özetledi.

tarihi miras ve mimari özellikleri:

Asıl adı Hacı Ahmet Paşa Camisi olan Kurşunlu Cami, Mimar Sinan tarafından 1573 yılında inşa edildi. Merkezi kubbesinin kurşunla kaplı olması nedeniyle zaman içinde Kurşunlu adıyla anılan cami, klasik Osmanlı mimarisinin Kayseri’deki seçkin örneklerinden biri kabul ediliyor. İç süslemeleri, zarif minberi ve kalem işi nakışları ile avluda sekiz sütun üzerine oturan sivri kemerlerin taşıdığı kubbeli şadırvan, eserin öne çıkan unsurları arasında yer alıyor.

Kocasinan Belediyesi tarafından inşa edilen ek şadırvan, mevcut avlu ve yapı ilişkisini bozmadan kamusal kullanım alanı sunacak; estetik ve işlevselliği bir arada sağlamaya odaklanacak. Projenin tamamlanmasıyla Kurşunlu Cami çevresinde ziyaretçilerin ve ibadet edenlerin daha konforlu bir ortamda bulunması hedefleniyor.

Belediye yetkilileri, uygulama aşamasında koruma ilkelerine sadık kalarak, projenin hem tarihi atmosfere katkı sağlayacak hem de kentin kültürel hafızasını güçlendirecek bir yatırım olacağını belirtti.

KOCASİNAN BELEDİYESİ, KAYSERİ’NİN TARİHİ VE KÜLTÜREL HAFIZASINDA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLAN VE...

KOCASİNAN BELEDİYESİ, KAYSERİ’NİN TARİHİ VE KÜLTÜREL HAFIZASINDA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLAN VE MİMAR SİNAN’IN ŞEHRE BIRAKTIĞI EŞSİZ MİRASLARDAN KURŞUNLU CAMİ’NİN ÇEVRESİNE KAZANDIRDIĞI EK ŞADIRVAN PROJESİNDE SONA YAKLAŞTI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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