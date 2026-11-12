Aralarında 116 suç kaydı olan örgüt lideri Sercan Sayal Yunanistan'dan getiriliyor

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması:

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve 116 suçtan aranma kaydı bulunan Yeni Nesil Organize Suç Örgütü elebaşı Sercan Sayal'ın Yunanistan'dan ülkemize getirildiği belirtildi. Bakanlık açıklaması, soruşturma ve adli işlemlerin ilgili birimlerce sürdürüleceğini vurguladı.

Aranan kişi ve suç kayıtlarına dair:

Açıklamada adı geçen Sercan Sayal, kurumun ifadesiyle yeni nesil organize yapı içinde lider konumunda tanımlandı. Bakanlığın paylaştığı verilerde, Sayal hakkında toplam 116 ayrı suçtan aranma kaydı bulunduğu ifade edildi. Bu tür kayıtlarda geçen sayı ve nitelikler, soruşturmanın kapsamı hakkında genel bir çerçeve sunuyor.

Bu açıklama, kamu düzeni ve suç örgütlerine yönelik takip çalışmaları bağlamında ilgili makamların yürüttüğü operasyonların devam ettiğini gösteriyor. Bakanlık mesajında, yurtdışında bulunan şüphelilerin tespit edilmesi ve iade süreçlerinin uluslararası iş birliğiyle yürütüldüğü vurgulandı.

Uluslararası koordinasyon ve iade süreci:

Bakanlık duyurusuna göre operasyon, uluslararası iş birliği kanalları aracılığıyla gerçekleştirilmiş olup, söz konusu kişinin Yunanistan'dan transferi sağlanmıştır. Açıklamada sürecin ilgili makamlar arasında koordinasyonla yürütüldüğü ve adli işlemlerin ülke içinde devam edeceği kaydedildi.

Resmi bildirim, soruşturmanın bundan sonra hangi adımları izleyeceğine dair yetkili mercilerin kararlarına ve yürütülecek adli süreçlere işaret ediyor. Bakanlığın açıklaması, örgütle mücadelede sınır ötesi koordinasyonun önemini bir kez daha gösterdi.

Olayın ilerleyen safhalarında yetkili kurumların yapacağı açıklamalar, soruşturmanın ayrıntılarını ve olası dava sürecini şekillendirecek. Kamuoyuna yansıyacak ek bilgiler resmi kanallardan paylaşılacaktır.

İçişleri Bakanlığı: "Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede Aranan ve 116 suçtan aranma kaydı bulunan Yeni Nesil Organize Suç Örgütü Elebaşı Sercan Sayal, Yunanistan'dan Ülkemize Getiriliyor"