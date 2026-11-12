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Velilerden yoğun destek: Bahçelievler İlkokulu'nda kan bağışı ilgi topladı

Zonguldak'ta Bahçelievler İlkokulu'nda düzenlenen Türk Kızılayı kan bağışı kampanyasına veliler yoğun katılım gösterdi; etkinlik gün boyu, akşam saatlerine kadar sürdü.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:38

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EDİTÖR: Serkan Varol

Velilerden yoğun destek: Bahçelievler İlkokulu'nda kan bağışı ilgi topladı

Bahçelievler İlkokulu'nda kan bağışı etkinliği

Zonguldak'ta Bahçelievler İlkokulunda gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası, velilerin yoğun ilgisiyle dikkat çekti. Etkinliği düzenleyen Türk Kızılay Kan Merkezi Zonguldak Şubesi, okul içinde düzenlenen bağış alanında gün boyunca bağış kabul etti.

Yoğun katılım ve süreç:

Gün boyu süren etkinlikte farklı yaş gruplarından veliler sırayla bağışta bulundu. Kan bağışları, Kızılay ekiplerinin gözetiminde ve sağlık kurallarına uygun biçimde yapıldı; katılımın yüksek olması kampanyanın amacına yönelik desteği gösterdi.

İdari destek ve teşekkürler:

Bahçelievler İlkokulu Müdürü Ferit Karadayı, kampanyaya gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade ederek bağış yapan velilere teşekkür etti. Karadayı ayrıca etkinliği düzenleyen Türk Kızılay Kan Merkezi Zonguldak Şubesi ekiplerine de teşekkürlerini iletti.

Akşam saatlerine kadar devam eden kampanyada kan bağışında bulunmak isteyenler, Kızılay ekiplerinin yönlendirmesiyle bağış işlemlerini gerçekleştirdi ve etkinlik yerel toplumda dayanışma örneği olarak kayda geçti.

ZONGULDAK’TA BAHÇELİEVLER İLKOKULU’NDA DÜZENLENEN KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA VELİLER YOĞUN İLGİ...

ZONGULDAK’TA BAHÇELİEVLER İLKOKULU’NDA DÜZENLENEN KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA VELİLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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