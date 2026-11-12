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95 yıllık Altıeylül okulundan duygulu veda

Balıkesir'de 1931'de açılan Altıeylül okulunda öğrenciler, yıkım kararı öncesi son günlerini geçirip anılarını fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:33

GÜNCELLEME: 12 Kasım 2026 - 12:35

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EDİTÖR: Emre Koç

95 yıllık Altıeylül okulundan duygulu veda

Balıkesir'in tarihi okulunda son ders günü

Balıkesir'de 1931 yılında Altıeylül İlkokulu adıyla eğitime başlayan ve daha sonra Altıeylül Ortaokulu olarak hizmet veren 95 yıllık bina, hakkında verilen yıkım kararı nedeniyle eğitimde son gününü yaşadı. Öğrenciler ve öğretmenler, yıllar içinde biriken anılarını koridorlarda son kez tazeledi.

koridorlarda hüzün ve sevinç bir arada:

Okul içinde gün boyunca hem vedalaşmalar hem de yeni başlangıçlara dair heyecan vardı. Öğrenciler, sınıf arkadaşları ve öğretmenlerle çekilen fotoğraflarla hatıraları kaydetti; bazıları eski sıralarda son kez oturdu, bazıları ise okulun duvarlarındaki izleri fotoğrafladı. Pazartesi günü öğrenciler, eğitimlerine Dinkçiler Mahallesindeki TOKİ bölgesindeki yeni binalarda devam edecek.

dülker ailesinin hatıra fotoğrafı:

Günün dikkat çeken anlarından biri de Dülker Ailesinin fotoğraf çekimiydi. 81 yaşındaki Fatma Sevim Dülker yıllarca bu okulda sınıf öğretmeni olarak görev yaptı. Baba Yılmaz Dülker ise okuldan mezun, çocukları arasında yer alan Ragıp Dülker ise halen okulda öğretmen olarak görevine devam ediyor. Aile, okul tarihe karışmadan önce bir arada çekilen fotoğrafla anı koleksiyonuna önemli bir parça ekledi.

Gün sonunda okul yönetimi ve öğretmenler, binanın geçmişine saygıyla veda ederken öğrencilerin yeni binadaki ilk günlerine hazırlık yapıldığı bildirildi. Yıllarca süren eğitim hayatının izlerini taşıyan bina, karar gereği yakında boşaltılacak ve süreç resmi işlemler doğrultusunda ilerleyecek.

BALIKESİR&#039;DE 1931 YILINDA ALTIEYLÜL İLKOKULU ADI İLE EĞİTİME BAŞLAYAN OKUL, DAHA SONRA ALTIEYLÜL...

BALIKESİR'DE 1931 YILINDA ALTIEYLÜL İLKOKULU ADI İLE EĞİTİME BAŞLAYAN OKUL, DAHA SONRA ALTIEYLÜL ORTAOKULU ADI İLE EĞİTİME DEVAM ETTİ. HAKKINDA YIKIM KARARI ÇIKAN OKULDA ÖĞRENCİLER SON GÜNLERİNİ YAŞARKEN, ADETA SEVİNÇLİ VE HÜZÜNLÜ BİR ÇOK OLAYIN YAŞANDIĞI OKUL KORİDORLARINA DA VEDA ETTİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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