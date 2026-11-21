Beyoğlu'nda dönüş manevrası başarısız oldu: kamyon gecekondunun duvarına saplandı

İstanbul Beyoğlu Piri Paşa Mahallesi Eskici Sokak'ta sabah saatlerinde meydana gelen kazada, yokuş aşağı gelen moloz yüklü kamyonun dönüşü sırasında şoförün hakimiyeti kaybetmesi sonucu araç bir gecekondunun duvarına çarptı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken hem kamyonda hem de gecekonduda maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, 09.20 civarında sokakta dönüş manevrası yapan 41 AEN 384 plakalı moloz yüklü kamyonu kullanan Ramazan K., direksiyon hakimiyetini kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle sokak kısa süreliğine araç trafiğine kapatıldı ve ekipler güvenlik tedbiri aldı.

Mağdurun şikayeti ve sokak düzeni:

Kazanın ardından gecekonduda yaşayan 90 yaşındaki dede ile torunu panikle dışarı çıktı. Torun, kazaya karışan taraftan şikayetçi olarak zararının karşılanmasını talep etti. Olay mahallinde yapılan çalışmaların ardından kazaya karışan kamyon, başka bir şoför tarafından çekilerek bölgeden kaldırıldı ve sokak tekrar trafiğe açıldı.

Yetkililer, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü belirtirken, kazada can kaybı olmadığı ve hasarın tespitine yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Beyoğlu’nda moloz yüklü kamyon gecekonduya girdi