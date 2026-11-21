Müfide İlhan Mahallesi'nde yol yenileme çalışmaları

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yol yenileme programı çerçevesinde Müfide İlhan Mahallesi'nde kapsamlı bir sıcak asfalt çalışması yürütüyor. Amaç, mahalle sakinlerinin ulaşım konforunu ve güvenliğini artırmak.

çalışmanın kapsamı:

Ekipler, mahallede yer alan 6110, 6120 ve 6129 numaralı sokaklarda finişer yardımıyla sıcak asfalt serimine başladı. Projede yaklaşık 1.500 metre uzunluğunda üç sokağın tamamen yenilenmesi planlanıyor ve bölgeye toplam 1.700 ton sıcak asfalt kaplanacak.

merkez ve kırsal alanlarda yürütülen çalışmalar:

Fen İşleri Müdürlüğü, sadece merkez mahallelerde sıcak asfalt uygulamaları yapmakla kalmıyor; kırsal mahallelerde de sathi kaplama, yama ve yol bakım çalışmaları sürdürüyor. Tarım yollarının açılması ve düzenlenmesiyle üreticilerin ulaşım ve nakliye süreçlerindeki sorunların giderilmesine katkı sağlanıyor.

yerel geri bildirim ve planlama:

Çalışmaları yerinde inceleyen mahalle sakinleri, yenilenen yollar için memnuniyetlerini ileterek Akdeniz Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci ile belediye ekiplerine teşekkür etti. Belediye, hazırlanan planlama doğrultusunda merkez-kırsal ayrımı yapmadan ihtiyaç duyulan mahallelerde sıcak asfalt, yama ve sathi kaplama çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.

MERSİN'İN MERKEZ İLÇE AKDENİZ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İLÇE GENELİNDE SÜRDÜRDÜĞÜ YOL YENİLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA MÜFİDE İLHAN MAHALLESİ’NDEKİ 3 SOKAĞI SICAK ASFALTLA YENİLİYOR.