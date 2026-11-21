olayın gelişimi:

Elazığ-Malatya karayolu Hankendi Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Olay, yol üzerinde ulaşımı aksattı ve bölgeye kısa sürede müdahale ekipleri yönlendirildi.

Kazanın bildirimi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulansta stabil hale getirildikten sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

müdahale ve inceleme:

Olay yerine giden jandarma ekipleri kazanın gerçekleştiği noktada güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Ekipler, araçların konumu ve sürücülerin ifadelerini kayıt altına aldı; kazayla ilgili delil toplama çalışmaları sürdü.

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Sürücülere hız ve takip mesafesi konusundaki uyarılar yinelendi ve benzer olayların önlenmesi için dikkat çağrısı yapıldı.

ELAZIĞ KAZA BİR YARALI