olayın ayrıntıları:
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde esnaflık yapan Tahir Demirel'den bir süredir haber alamayan yakınları, endişeyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin eve girmesiyle yapılan incelemede 53 yaşındaki Demirel'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.
ilk tespit ve soruşturma:
Olay yerindeki ilk değerlendirmelerde, Demirel'in kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenaze Bolvadin Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı.
Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve yetkililer incelemelerini sürdürüyor.
TAHİR DEMİREL HAYATINI KAYBETTİ.
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