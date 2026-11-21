Karaman'da otomobil takla attı:

Karaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil takla attı; kazada araçta bulunan 2 yolcu hafif yaralandı.

Kazanın ayrıntıları:

Kaza, Üniversite Mahallesi Prof. Dr. Halil Cin Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü S.F.K. idaresindeki 70 ABV 359 plakalı otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Polisin yaptığı incelemenin ardından kaza yapan araç çekiciyle otoparka götürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için sürücülerin direksiyon hakimiyetine dikkat etmeleri ve emniyet kemeri kullanımını ihmal etmemeleri gerektiğini vurguluyor.

KARAMAN'DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.