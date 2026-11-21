Yeni nesil mobil radarlar Hakkari yollarında denendi

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini artırmak ve aşırı hız kaynaklı kazaları azaltmak amacıyla kentte iki yeni nesil mobil radar cihazını devreye alıyor. Başkomiser Kemal İncesu önderliğindeki Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekibi, cihazların sahada işleyişini uygulamalı testlerle kontrol etti.

Test sürüşleri ve yetkililerin açıklamaları:

Radarlar, Depin, Tekser ve Kale Altı güzergâhlarında gerçekleştirilen test sürüşleri sırasında çalıştırıldı. Yapılan uygulamalı denemelerde cihazların araç hızlarını tespit kabiliyeti ile çalışma sistemi sınandı. İncesu, yeni sistemlerin trafik denetimlerinde kullanılacağını belirterek teknik özellikler ve uygulamanın kapsamı hakkında bilgiler paylaştı.

Yetkililer, sistemin 23 Kasım 2026 Pazartesi günü itibarıyla aktif olarak kullanılmaya başlanacağını bildirdi ve uygulamanın asıl amacının ceza kesmekten öte, aşırı hızın neden olduğu trafik kazalarını önlemek ve vatandaşların can güvenliğini korumak olduğunu vurguladı.

Teknoloji ve sahadaki kullanım alanları:

Hakkari'ye tahsis edilen radarlar aynı yöndeki dört şeridi eş zamanlı tarayabiliyor. Yapay zekâ destekli sistemler, araçların hızlarının yanı sıra marka, model, renk ve şerit bilgilerini de tespit ediyor; elde edilen veriler anlık olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nün POLNET sistemine aktarılıyor.

Cihazlar, gelişmiş görüntüleme teknolojisi sayesinde gece ve gündüz ile farklı hava şartlarında görev yapabilecek şekilde donatıldı. Bu özelliklerin, özellikle Hakkari-Van karayolu başta olmak üzere kent genelindeki hız denetimlerinin etkinliğini artırması hedefleniyor.

Beklenen etkiler ve uygulama detayları:

Yetkililer, radarların belirlenen noktalarda hız sınırlarına uyulmasını teşvik edeceğini ve sahadaki denetim kapasitesini güçlendireceğini belirtiyor. Sürücülere, güzergâh boyunca trafik işaretleriyle belirlenen hız sınırlarına uymaları yönelik uyarılar yapıldı.

İki mobil radarın aktif kullanım tarihi, teknik kabiliyetleri ve uygulanacak denetim programı, Hakkari genelindeki trafik güvenliğini artırma amaçlı çabaların bir parçası olarak sunuluyor.

HAKKARİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRÜ BAŞKOMİSER KEMAL İNCESU VE EKİBİ, KENTE TAHSİS EDİLEN İKİ YENİ NESİL MOBİL RADAR CİHAZIYLA DEPİN, TEKSER VE KALE ALTI BÖLGELERİNDE TEST SÜRÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRDİ.