Toplum ağız sağlığında kapasite kullanımı ön plana çıkıyor:

Diş Hekimleri Odası Başkanı İlhan Karacalar, 22 Kasım Diş Hekimliği Günü ve Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle yapılan tören ve açıklamada, diş hekimliğinde sorunların net olduğunu ancak çözümün mümkün olduğunu vurguladı. Diş Hekimleri Odası üyeleri, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı ve Karacalar burada mesleğin karşı karşıya olduğu tabloyu anlattı.

Karacalar, bir tarafta tedavi bekleyen vatandaşlar, diğer tarafta ise mesleğini icra etmek isteyen binlerce diş hekiminin bulunduğunu belirterek, çözümün mevcut kapasitenin birlikte kullanılması olduğunu söyledi. 22 Kasım 1908 tarihinin ülkemizde bilimsel diş hekimliği eğitiminin temellerinin atıldığı gün olduğunu, 1996’dan beri ise bu tarihin Diş Hekimliği Günü olarak kutlandığını hatırlattı.

Hizmet alımı modeli ve beklenen etkiler:

Karacalar, ağız ve diş sağlığı merkezleri (ADSM) ile klinikler arasındaki yoğunluğun ve randevu bekleme sürelerinin azaltılması için özel muayenehane ve polikliniklerden devlet güvencesiyle hizmet alımı modelinin ciddi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bu yaklaşımın, ADSM’lerdeki hasta yükünü hafifleteceğini, vatandaşların tedaviye daha hızlı erişmesini sağlayacağını ve kamu tarafında yeni bina, ünit ve cihaz yatırımlarına duyulan ihtiyacı azaltacağını ifade etti.

Ayrıca Karacalar, hizmet alımı modelinin mevcut özel sektör altyapısı ve yetişmiş insan gücünü değerlendirerek genç diş hekimleri için yeni istihdam alanları açacağını, kamu kaynaklarının daha verimli kullanılacağını vurguladı. Bu çerçevede kamu yalnızca gerçekleştirilen ve denetlenen tedaviler için ödeme yapacaktır; modelin bilimsel standartlara, hasta haklarına, etkin denetime ve sürdürülebilir ücret politikalarına dayanması gerektiği de belirtildi.

Meslek ve kamu-özel iş birliği çağrısı:

Karacalar, "Bir yanda boşta kalan diş hekimleri, diğer yanda tedavi bekleyen vatandaşlarımız varken mevcut kapasitenin atıl bırakılması kabul edilemez" diyerek Sağlık Bakanlığı, Türk Diş Hekimleri Birliği ve ilgili kurumlara kamu-özel iş birliğini güçlendirecek hizmet alımı modelini gündeme almaları çağrısında bulundu.

Mesleğin bilimsel ve teknolojik anlamda ilerlediğini, buna karşın istihdam ve erişim sorunlarının sürdüğünü hatırlatan Karacalar, devletin sorumluluğunun sadece yeni hekim yetiştirmek değil, var olan altyapıyı ve insan kaynağını etkin kullanmak olduğunu ifade etti. Sonuç olarak güçlü bir diş hekimliğinin güçlü bir toplum sağlığının temeli olduğunu yineledi.

DİŞ HEKİMLERİ ODASI BAŞKANI İLHAN KARACALAR, 22 KASIM DİŞ HEKİMLİĞİ GÜNÜ VE TOPLUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI DOLAYISIYLA YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "DİŞ HEKİMLİĞİNDE SORUN BELLİ, ÇÖZÜM MÜMKÜN" DEDİ.