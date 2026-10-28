Beyoğlu'nda dron görüntüleriyle kayıt altına alınan metruk bina çöküşü

Beyoğlu'da metruk binanın çöküşü
İstanbul Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kurdela Sokak'ta gece saatlerinde bir bina çöktü. Olay, mahallede güvenlik önlemlerinin alınmasına ve ekiplerin bölgeye sevk edilmesine neden oldu.
olayın ayrıntıları:
Olay, saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Çöken yapı 5 katlı metruk bir bina olarak kaydedildi. Çökme sonucu yandaki bina da zarar gördü. Yapılan ilk tespitlere göre bölgeden can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.
dron görüntüleri ve kurtarma çalışmaları:
Gün ağarınca olay yerine dron ile çekimler yapıldı; çöken bina ve bitişikteki yapının aldığı hasar havadan görüntülendi. Ekiplerin bölgedeki enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor ve alan güvenlik şeridine alınmış durumda.
Beyoğlu’nda yerle bir olan bina böyle görüntülendi
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