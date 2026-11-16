beyoğlu'nda halıya sarılı ceset ve 1 milyon dolar iddiası: soruşturma çeteye uzandı

beyoğlu'nda halıya sarılı ceset ve 1 milyon dolar iddiası

Beşiktaş'ta 11 Kasım'da gerçekleşen gece kulübü silahlı saldırısında 24 yaşındaki Umut Andık yaşamını yitirdi. Olayı başlatan soruşturma, polis ekiplerinin geniş çaplı incelemeleriyle çetenin karanlık ilişkilerini ve kanlı planlarını ortaya çıkardı.

polisin takip ettiği izler ve bulunanan deliller:

Asayiş Şube Müdürlüğü, ilk etapta 26 kişinin gözaltına alınmasıyla yürüttüğü araştırmalar kapsamında cep telefonları ve görüntü kayıtlarını inceledi. Bu incelemeler sonucunda Beyoğlu'nda bir evde halıya sarılı ceset bulundu; cesedin 30 yaşındaki Oğuzhan Kalkan'a ait olduğu tespit edildi. Ayrıca Oto Hırsızlığı Büro Amirliği'nin 3 Kasım'da ele geçirdiği çalıntı bir araçta ikiz plaka, kazma, kürek ve çizme gibi gömme hazırlığına işaret eden eşyalar bulundu.

olayın gelişimi ve iddia edilen motivasyon:

Soruşturmadaki bulgulara göre Kalkan, Gürcistan merkezli yasa dışı bahis çetesinin para işleriyle ilişkiliydi ve çete tarafından 1 milyon dolar kaybından sorumlu tutuldu. İddialara göre Kalkan, konuyu görüşmek üzere Gürcistan'dan Türkiye'ye uçtu ve Beyoğlu'ndaki sözkonusu eve girdi. Kalkan'ın eve girişinde yakınlarına "Sakın beni aramayın, bir konu var görüşmek için geldim" dediği öğrenildi. Ardından çete üyeleri tarafından öldürüldü ve ceset halıya sarıldı.

Polisin ulaştığı başka bir iddia ise Beşiktaş'ta tetikçilerin, Umut Andık'ın cesedini gömmek için çalıntı araçla taşıma planı yaptığı; ancak tetikçilerin korkması nedeniyle bu planın uygulanmadığı yönünde. Çalıntı araçtaki gömme malzemeleri ve planın yarım kalması arasındaki bağlantı, soruşturmanın kilit noktalarından biri oldu.

çetenin faaliyetleri ve kapsamlı operasyon:

Soruşturma sırasında çetenin diğer eylemleri de gün yüzüne çıktı. 6 Kasım ve 8 Kasım tarihlerinde Eyüpsultan ve Beşiktaş'ta tehdit edilen iş adamının yakınlarına yönelik ikamet kurşunlama olayları tespit edildi; bu vakalar Gasp Büro Amirliği'nin çalışmalarını gerektirdi. Ayrıca tetikçilerin motivasyon amacıyla Şişli'de bir gece kulübüne götürülüp eğlendirildiği, suç işlemek amacıyla çalıntı motosiklet ve başkası adına kiralanmış araçlar kullandıkları, bu araçların oto kiralama firmalarına teslim edilmediği belirlendi.

Toplamda 35 şüpheli emniyete getirildi; ifadelerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Sevk edilenlerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet birimleri, Cinayet Büro Amirliği ve diğer ilgili birimlerle işbirliği içinde soruşturmayı derinleştiriyor ve olayların çete bağlantılarını aydınlatmaya çalışıyor.

Soruşturmanın ilerleyen safhalarında yetkililer, delil zincirini güçlendirmek ve olaya karışan diğer olası şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma yürütmeye devam edeceklerini bildirdi.

CESEDİ GÖMMEK İÇİN ÇALINAN ARAÇ