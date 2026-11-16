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Trafik polisinden Elazığ genelinde kış lastiği denetimi

Elazığ Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Kasım sonrası kent genelinde kış lastiği kontrolü yaptı, diş derinliklerini ölçtü ve broşür dağıttı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 14:58

GÜNCELLEME: 16 Kasım 2026 - 15:06

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Trafik polisinden Elazığ genelinde kış lastiği denetimi

Denetim ve bilgilendirme çalışması

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürüttükleri uygulamada araçların kış lastiği kullanımını kontrol etti ve sürücüleri bilgilendirdi. Uygulama, özellikle şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 15 Kasım itibarıyla başlayan zorunluluk sonrası yoğunluk kazandı.

Denetimin kapsamı:

Belirlenen uygulama noktalarında durdurulan araçlarda ekipler, lastik diş derinlikleri ile lastiklerin mevsim şartlarına uygunluğunu inceledi. Kontrollerde ticari araçların yanı sıra bireysel araçlar da değerlendirildi; eksik veya uygunsuz ekipmana rastlanması halinde sürücüler uyarıldı.

Sürücülere verilen uyarılar:

Denetimler sırasında sürücülere kış koşullarında güvenli sürüş, doğru lastik seçimi, karlı ve buzlu yollarda dikkat edilmesi gereken hususlar ile düzenli araç bakımının önemi anlatıldı. Polis ekipleri, bilgilendirici broşürler dağıtarak dikkat edilmesi gereken noktaları yazılı olarak da paylaştı.

Yetkililer, uygulamanın amacının kış şartlarında ortaya çıkabilecek kazaların önüne geçmek ve can ile mal güvenliğini korumak olduğunu vurguladı. Trafik polisleri, tüm sürücüleri kış lastiği kullanımı ve trafik kurallarına uyma konusunda titizlik göstermeye davet etti.

ELAZIĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT GENELİNDE...

ELAZIĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ UYGULAMADA ARAÇLARIN LASTİKLERİNİ KONTROL EDEREK SÜRÜCÜLERE GÜVENLİ SÜRÜŞ BROŞÜRÜ DAĞITTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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