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Beyoğlu'nda makas iddiası zincirleme kazaya dönüştü

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda makas atan, alkollü olduğu iddia edilen 14 ACN 411 plakalı aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi hafif yaralandı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 04:10

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Beyoğlu'nda makas iddiası zincirleme kazaya dönüştü

Kaza ve ilk müdahale:

Olay, saat 02.00 civarında Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı'nda gerçekleşti. İddiaya göre 14 ACN 411 plakalı otomobil makas atarak ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve park halindeki bir kamyona ile aynı yönde seyreden bir ticari taksiye çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyon önünde park halinde bulunan başka bir araca vururken, savrulan ticari taksi de bir diğer otomobile çarptı. Zincirleme etkiyle kazaya karışan toplam 5 araçtan 3'ü kullanılamaz hale geldi.

Arama-kurtarma ve trafik önlemleri:

Kazada, kamyonun önünde kalan otomobildeki 3 kişi araçta sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri sıkışan şahısları çıkarırken polis ve sağlık ekipleri de müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı; durumlarının hafif olduğu bildirildi.

Güvenlik nedeniyle polis ekipleri Tarlabaşı Bulvarı Taksim istikametinde iki şeridi trafiğe kapattı ve bölgeye ulaşımda yoğunluk oluştu. Araçların çekici ile kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak normale döndü.

Görüntüler ve soruşturma:

Kaza alanı ve çarpışmaya karışan araçlar havadan görüntülendi; görüntülerde hasarın boyutu ve çarpışmanın zincirleme etkisi net şekilde görüldü. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Yetkililer kazaya ilişkin incelemenin sürdüğünü, sürücünün alkollü olduğuna dair iddianın araştırıldığını belirtti. Kazanın kesin nedeni ve sorumluluk tespitine yönelik çalışmaların trafik birimleri tarafından devam ettiği ifade edildi.

BEYOĞLU’NDA MAKAS ATAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAMYONUN ALTINA GİRDİ: 3 YARALI

BEYOĞLU’NDA MAKAS ATAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAMYONUN ALTINA GİRDİ: 3 YARALI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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