Trafikte tartışma büyüdü: okula götürdüğü kardeşlerinin bulunduğu araca ateş açıldı

Esenyurt Osmangazi Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde yaşanan olayda, Yusuf Enis Güler okula götürdüğü 10 ve 14 yaşındaki kardeşlerini aracına alıp ilerlerken trafikte bir sürücüyle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında karşılıklı hakaretler ve kornaya basma nedeniyle gerilim tırmandı; tartıştığı kişi, Güler'in aracına ateş açtı.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre Güler, cadde üzerinde karşıya geçmek isteyen çocuklara yol vermek için durdu. Arkadan gelen ve 51 yaşında olduğu belirtilen H.Ö. isimli sürücü uzun süre kornaya bastıktan sonra küfür etti. Güler'in karşılık vermesi üzerine şüphelinin aracını önüne kırdığı ve camından silah çıkardığı belirtildi. Güler, telefon kamerasıyla kaydettiği görüntülerde panikle aracına binip kaçmaya çalışırken, araca isabet eden kurşun sesleri duyulduğunu aktardı.

Görüntülerde, aracın bagajına ve arka camına mermilerin isabet ettiği, Güler'in ise o anları kaydederken büyük korku yaşadığı görülüyor. Güler, olay anını anlatırken 'Arkamdan iki el ateş etti' dedi ve araçta kardeşlerinin de bulunduğunu vurguladı.

Gözaltı ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kısa süre içinde harekete geçerek H.Ö.'yü gözaltına aldı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada bir adet havalı tabanca, çok sayıda havalı tabanca fişeği ve iki adet bıçak ele geçirildi.

Şüpheli hakkında silahlı tehdit, kasten yaralamaya teşebbüs ve mala zarar verme suçlamalarıyla işlem başlatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili görüntüler ve ifadeler soruşturma dosyasına eklendi, olayın tüm ayrıntıları polis tarafından inceleniyor.

Esenyurt'ta trafikte tartıştığı sürücüye ateş açtı