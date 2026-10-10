Erzincan istasyon köprüsünde çarpışma: iki kişi yaralandı

Erzincan'da köprüde trafik kazası

Erzincan-Çağlayan yolu üzerindeki İstasyon Köprüsü'nde meydana gelen kazada, 34 BOY 095 plakalı hafif ticari araç ile 24 AR 222 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza yeri ve taraflar:

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Müdahale ve yol durumu:

Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı; ekiplerin araçları kaldırmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Bu tür noktalarda hız kontrolü ve takip mesafesine dikkat edilmesi, benzer kazaların önlenmesinde önemli rol oynuyor.

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