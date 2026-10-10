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Kayseri'de kavşakta çarpışma: 4 kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi kavşağında SUV ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı; yaralılar Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 04:06

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kayseri'de kavşakta çarpışma: 4 kişi yaralandı

Keykubat Mahallesi'nde iki araç çarpıştı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi Gazipaşa Caddesi ile Enginsu Caddesi kesişiminde meydana gelen kazada, bir SUV ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 38 ARM 065 plakalı SUV ağaca çarparak durabildi.

Kaza anı ve araç bilgiler:

Edinilen bilgiye göre, M.C.Ş. idaresindeki 38 ARM 065 plakalı SUV ile C.D. yönetimindeki 06 BR 7304 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Olay yerinde araçların konumu ve hasarları, çarpışmanın yönü hakkında ilk değerlendirmeler yapıldı.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü C.D. ile SUV içinde bulunan H.A.S., H.M. ve Ö.K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk etti.

Polis ekipleri kaza sonrası güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından hasar gören araçlar çekiciyle kaldırıldı ve trafik kontrollü şekilde açıldı.

Soruşturma başlatıldı; kaza nedenine ilişkin görgü tanıkları ve güvenlik kameraları değerlendirilerek daha ayrıntılı tespitler yapılacağı bildirildi.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE SUV TARZI ARACIN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE SUV TARZI ARACIN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA, 4 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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