Amasya'da zirvede tehdit: kurusıkı tabancayla kayda alıp sosyal medyaya yükledi

olay detayları:

Amasya'nın Çakallar Mahallesi mevkisinde gerçekleşen olayda, 17 yaşındaki çocuk dört arkadaşıyla birlikte motosikletlerle şehrin zirvesine çıktı. Genç, yanındaki kurusıkı tabancayı çıkararak arkadaşlarını tehdit ettiği anları cep telefonuyla kaydetti ve görüntüleri kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntülerde, çocuğun elindeki tabancayı akranlarına doğrulttuğu, ateş etmeye çalışır gibi yaptığı ve içlerinden birinin korkuyla sağa sola kaçtığı görülüyor. Paylaşımın ardından sosyal medyada tepkiler yükseldi ve olay üzerine güvenlik birimleri harekete geçti.

valilikten açıklama:

Amasya Valiliği, konuya ilişkin başlatılan işlemlerle ilgili olarak, "Konuya ilişkin gerekli adli ve idari inceleme başlatılmış olup, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen adli süreçteki bir çocuk ile olaydan etkilenen üç çocuğa ulaşılmış, olayda kullanıldığı değerlendirilen kuru sıkı tabancaya da el konulmuştur. Olaydan etkilenen çocuklar ile velilerinin de ifadelerine başvurulmuş olup konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

savcılığın işlemleri ve soruşturma:

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı ise ilgili görüntüler hakkında soruşturmanın sürdüğünü duyurdu ve adli süreçteki çocuk hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Başsavcılık açıklamasında, konunun titizlikle incelendiği vurgulandı.

Olay hem bölgesel güvenlik bakımından hem de gençlerin sosyal medya kullanımının sonuçları açısından dikkat çekti. Resmi kurumların bildirimine göre, el konulan silahın türü ve olayın yarattığı etki resmî soruşturmanın odağında bulunuyor; tahkikatın tamamlanmasının ardından süreçteki hukuki adımlar netlik kazanacak.

AMASYA’DA 17 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURUSIKI TABANCAYLA AKRANLARINI TEHDİT EDİP CEP TELEFONUYLA KAYDA ALDIĞI ANLARIN GÖRÜNTÜLERİNİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.