Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Milano'da hayat pahalılığı protestosu çatışmayla sonuçlandı

Milano'da hayat pahalılığı ve hükümet karşıtı yürüyüş sonrası taşlı barikatlı çatışmalarda polis göz yaşartıcı gaz kullandı; yaralılar ve gözaltılar var.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 22:22

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Milano'da hayat pahalılığı protestosu çatışmayla sonuçlandı

Milano'da çatışma ve müdahale:

İtalya’nın kuzeyindeki Milano kentinde hayat pahalılığı ve Başbakan Giorgia Meloni hükümetine yönelik düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 5 binden fazla kişi katıldı. Yürüyüşün ardından kent merkezinde protestocuların bir kesimi ile polis arasında şiddetli çatışmalar çıktı. Güvenlik güçleri, Piazza del Duomo önünde taş ve sert cisimler atan gruplara karşı göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Kent merkezinde hasar ve panik:

Olaylar sırasında bazı göstericiler bariyerler ve çevredeki işletmelerin masalarını kullanarak barikat kurdu. Çatışmalar çevre sokaklara yayılırken toplu taşıma durakları ile bazı tarihi binaların camları zarar gördü. Polis, lüks alışveriş merkezlerinin bulunduğu bölgelerden göstericileri uzaklaştırmaya çalışırken turistler kent merkezinden kaçtı; birçok mağaza kepenk indirdi ve bazı çalışanlar ile turistler içeride mahsur kaldı.

Yaralanma ve gözaltılar:

İtalyan basınında yer alan haberlere göre çatışmalarda çok sayıda kişinin yaralandığı ve bazı göstericilerin gözaltına alındığı bildirildi. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olaylar kontrol altına alınmaya çalışıldı ancak kentin işlek noktalarında gerginlik sürdü.

Diğer kentlerdeki müdahaleler ve ulusal bağlam:

Bologna ve Torino’daki gösterilerde de polis, protestoculara tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Ülke genelinde gerilim, cuma günü düzenlenen "No Meloni Day" başlıklı öğrenci gösterilerinin ardından yükseldi; bu eylemlere basına göre 400 binden fazla kişi katılmıştı ve Roma ile Torino’da da polis ile göstericiler arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Hayat pahalılığına karşı düzenlenen eylemler, Fransa ve Arnavutluk gibi ülkelerde eğitim ve ekonomik sorunlar nedeniyle benzer protestoların arttığı bir döneme denk geliyor; bu durum bazı gözlemciler tarafından Avrupa genelinde yükselen sokak hareketleri açısından dikkatle izleniyor.

İTALYA’NIN MİLANO KENTİNDE HAYAT PAHALILIĞI VE BAŞBAKAN GİORGİA MELONİ HÜKÜMETİNE KARŞI DÜZENLENEN...

İTALYA’NIN MİLANO KENTİNDE HAYAT PAHALILIĞI VE BAŞBAKAN GİORGİA MELONİ HÜKÜMETİNE KARŞI DÜZENLENEN VE 5 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN KATILDIĞI PROTESTO YÜRÜYÜŞÜNÜN ARDINDAN POLİSLE GÖSTERİCİLER ARASINDA ÇATIŞMA ÇIKARKEN, GÜVENLİK GÜÇLERİ TAŞ VE SERT CİSİMLER ATAN GRUPLARA GÖZ YAŞARTICI GAZLA MÜDAHALE ETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yaya geçidinde çarpışma Edirne'de güvenlik kamerasına yansıdı
images

Düzce'de seyir halindeki otomobil motor alevleriyle kullanılamaz hale geldi
images

Amasya'da zirvede tehdit: kurusıkı tabancayla kayda alıp sosyal medyaya yükledi
images

Karanlıkdere mevkiinde cip kontrolden çıkarak kanala devrildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fethiyespor evinde eşitliği korudu: Ankaragücü 2-2

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

İsmail Kartal: bu arma için her şeyi yaparım

Yaya geçidinde çarpışma Edirne'de güvenlik kamerasına yansıdı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

12 gün sonra şanlıurfa'da bulunan Elvan, ailesiyle görüşmek istemedi

Balıkesir'de 10.10 coşkusu: birlik, gönül ve kültür buluşması