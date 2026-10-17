Milano'da hayat pahalılığı protestosu çatışmayla sonuçlandı

Milano'da çatışma ve müdahale:

İtalya’nın kuzeyindeki Milano kentinde hayat pahalılığı ve Başbakan Giorgia Meloni hükümetine yönelik düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 5 binden fazla kişi katıldı. Yürüyüşün ardından kent merkezinde protestocuların bir kesimi ile polis arasında şiddetli çatışmalar çıktı. Güvenlik güçleri, Piazza del Duomo önünde taş ve sert cisimler atan gruplara karşı göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Kent merkezinde hasar ve panik:

Olaylar sırasında bazı göstericiler bariyerler ve çevredeki işletmelerin masalarını kullanarak barikat kurdu. Çatışmalar çevre sokaklara yayılırken toplu taşıma durakları ile bazı tarihi binaların camları zarar gördü. Polis, lüks alışveriş merkezlerinin bulunduğu bölgelerden göstericileri uzaklaştırmaya çalışırken turistler kent merkezinden kaçtı; birçok mağaza kepenk indirdi ve bazı çalışanlar ile turistler içeride mahsur kaldı.

Yaralanma ve gözaltılar:

İtalyan basınında yer alan haberlere göre çatışmalarda çok sayıda kişinin yaralandığı ve bazı göstericilerin gözaltına alındığı bildirildi. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olaylar kontrol altına alınmaya çalışıldı ancak kentin işlek noktalarında gerginlik sürdü.

Diğer kentlerdeki müdahaleler ve ulusal bağlam:

Bologna ve Torino’daki gösterilerde de polis, protestoculara tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Ülke genelinde gerilim, cuma günü düzenlenen "No Meloni Day" başlıklı öğrenci gösterilerinin ardından yükseldi; bu eylemlere basına göre 400 binden fazla kişi katılmıştı ve Roma ile Torino’da da polis ile göstericiler arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Hayat pahalılığına karşı düzenlenen eylemler, Fransa ve Arnavutluk gibi ülkelerde eğitim ve ekonomik sorunlar nedeniyle benzer protestoların arttığı bir döneme denk geliyor; bu durum bazı gözlemciler tarafından Avrupa genelinde yükselen sokak hareketleri açısından dikkatle izleniyor.

İTALYA’NIN MİLANO KENTİNDE HAYAT PAHALILIĞI VE BAŞBAKAN GİORGİA MELONİ HÜKÜMETİNE KARŞI DÜZENLENEN VE 5 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN KATILDIĞI PROTESTO YÜRÜYÜŞÜNÜN ARDINDAN POLİSLE GÖSTERİCİLER ARASINDA ÇATIŞMA ÇIKARKEN, GÜVENLİK GÜÇLERİ TAŞ VE SERT CİSİMLER ATAN GRUPLARA GÖZ YAŞARTICI GAZLA MÜDAHALE ETTİ.