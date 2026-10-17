Lukaku: ilk golüm takım için moral kaynağı

maçın ardından açıklamalar:

Trendyol Süper Lig 8. haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında sahadaki performansı ve attığı golü değerlendiren Belçikalı golcü Romelu Lukaku, galibiyetten duyduğu memnuniyeti vurguladı. Lukaku, takım olarak kolektif bir oyun sergilediklerini ve teknik ekibin isteğini sahaya yansıttıklarını belirtti. İkinci yarıda bulunan iki golün maçın yönünü belirlediğini ve elde edilen galibiyetin özgüven açısından önemli olduğunu ifade etti.

ilk golün anlamı:

Tecrübeli forvet, sezonun bu döneminde ilk kez fileleri havalandırmış olmanın kendisi için özel olduğunu söyledi. Lukaku, ilk golün kendisine moral verdiğini ve bunun takım atmosferine de olumlu yansıdığını dile getirdi. Takım arkadaşları, teknik ekip ve kulüp personelinin gösterdiği desteğin kendisini motive ettiğini belirterek, geçmiş haftalarda gelen destekler için teşekkür etti. Bu desteğin sahadaki performansını ve maç içindeki özgüvenini artırdığına dikkat çekti.

gelecek hedefler ve ilk 11 beklentisi:

Lukaku, önümüzdeki takvime ilişkin sorulara da yanıt verdi; ilk önceliklerinin Salı günü oynanacak Şampiyonlar Ligi müsabakası olduğunu ve o maça odaklandıklarını vurguladı. Ardından Türkiye ligindeki derbi mücadelesi Galatasaray için hazırlıklara başlayacaklarını belirtti. Her maçta ilk 11 başlama beklentisini koruduğunu söyleyen Lukaku, düzenli forma şansını istediğini; ancak takımın hedeflerine ulaşmak için maç maç konsantrasyonun önemine değindi.

Fenerbahçe adına ligde ivmeyi artırmak istediklerini ifade eden Lukaku, maç maç ilerleyerek en üst noktaya ulaşma hedefinin sürdüğünü, bu doğrultuda hem ligde hem de Avrupa arenasında kazanmaya devam edeceklerini aktardı. Kulüp içindeki dayanışma ve teknik ekibin yönlendirmelerinin sahadaki karşılığının olumlu olduğunu ifade ederek sözlerini tamamladı.

Fenerbahçe’nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, ilk golünü attığı için mutlu olduğunu ve tüm takımın kendisine çok güzel destek verdiğini söyledi.